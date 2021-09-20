SUV’larla kadın sürücülerin gözdesi oldu

Türkiye
'de 32 yıldır Yüce Auto
tarafından temsil edilen Skoda
'nın müşteri profili değişiyor. Özellikle SUV modellerle birlikte kadın müşterilerin sayısı artıyor. Bu değişimde markanın ilk SUV modeli Kodiaq'ın da büyük payı var. Makyajlanan Kodiaq'ın tanıtım toplantısında konuşan Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar
, satışlarının yüzde 33'ünün SUV olduğunu söyledi. Başar, şöyle devam etti: "Büyük illerde ciddi pazar payı elde ediyoruz. Özellikle SUV modellerimizle yeni müşteri profillerine ulaştık ve son dönemde en talepkâr müşterilerimiz kadınlar oldu. Kadın kullanıcılarda büyük bir artış yaşandı." Türkiye'de araç tedariği konusunda yaşanan sorunlara değinen Başar, marka olarak şu an için bütün talebe karşılık vermelerinin mümkün olmadığını söyledi. Başar, "40 bin satışın üzerinde bir hedefle başladık yola. Şimdi yılı 30 binin üzerinde bir satışla kapatacağımızı varsayıyoruz. Ama rakamların ne olacağına ilişkin net bilgimiz yok. Çip krizi her marka gibi bizi de etkiliyor. Çok talep edilen modellerde 1-2 aylık bekleme süremiz var" dedi.
FABRİKALARDA ÇİP BEKLEYEN ON BİNLERCE ARAÇ VAR
ÇIP sorunu nedeniyle bugün Avrupa
'da her markanın fabrikasının önünde on binlerce tamamlanmamış araç olduğunu belirten Başar, "Bunlar basit eksiklikler nedeniyle tamamlanmayı bekliyorlar. Dolayısıyla biz de bütün rakiplerimiz gibi satış ve pazarlama planlarımızı bu bilinmezliğin içinde yapıyoruz" dedi.