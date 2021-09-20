Yerli kömürden ekonomiye 7 milyar TL

Enerjide tam bağımsızlık hedefiyle Milli Enerji ve Maden Politikasından milim şaşmadan çalışmalarını sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
, yerli kömür üretiminde kamu ve özel sektör eliyle rekora koşuyor. 2020'de üretilen 88 milyon 956 bin 400 ton yerli kömür ekonomiye 7 milyar TL katkı sağlarken, cari açığın kapanması için hayati bir öneme sahip yerli kömür üretimi sayesinde kömür ithalatının da önüne geçiliyor. Yerli kömür üretimi ile dolaylı sağlanan istihdam ise 120 bin kişiyi buluyor. Yerli kömür üretiminde son beş yılda üretim atağı gerçekleşirken, bu dönemde 456.5 milyon ton yerli kömür ekonomiye kazandırıldı.
389 ADET İŞLETME İZNİ
Taş kömürü, linyit, asfaltit, bitümlü şist sahalarından oluşan yerli kömüre yönelik 473 adet işletme ve 171 adet arama olmak üzere toplam 644 adet ruhsat bulunuyor. Bu ruhsatlardan 389 adedine ise işletme izni düzenlenirken, bu ruhsatların; 79'u yeraltı, 60'ı yeraltı ve açık işletme, 250'si açık işletme yöntemi ile üretim gerçekleştiriyor.