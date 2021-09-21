İngilizler sezonu uzatacak

İngiltere'nin
Türkiye'yi yarından itibaren kırmızı listesinden çıkararak 'seyahat edilebilir ülkeler' arasına alması turizmde heyecan yarattı. Kararın Ege
Bölgesi'nde turizm sezonunu kasım ortasına kadar uzatacağını aktaran turizmciler, Antalya
'da ise golfle kış turizminin hareketleneneceğini söyledi. En büyük etkinin ise 2022'de görüleceğine dikkat çeken turizmciler, "Önümüzdeki yıl için pazarlama çalışmalarına başlıyoruz. Bu karar elimizi çok rahatlattı. Eğer pandemi nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmazsa, 2022'de 2019 yılını aşarız" şeklinde konuştu.
GOLF CANLANIR
Türkiye Otelciler Federasyonu
(TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır
, İngiltere'nin kararının sektöre nefes aldırdığını söyledi. "Ege'de sezon kasım ortasına uzar. Antalya'da da özellikle golf turizmiyle birlikte kış sezonu hareketlenir" diyen Çorabatır, en büyük etkinin ise 2022'de görüleceğini kaydetti.
2022'DE 2019'U AŞARIZ
Çorabatır, "Bu karar özellikle ön satışlar için elimizi güçlendirir. Eğer Türkiye'de çift aşı yüzde 80'in üzerine çıkar, vaka sayıları düşerse 2022 çok hareketlenir. Önümüzdeki yıl 2019'un dahi üzerine çıkacağımızı öngörüyorum" diye konuştu.
NEFES OLDU
GETOB Başkan Yardımcısı ve Hilton Dalaman
Genel Müdürü Tunç Batum
, karardan önce birçok otelin kapılarını kapatmaya hazırlandığını belirterek, "Fethiye, Marmaris, Dalaman bölgesi bu yıl hem İngilizlerin gelmemesi hem de yangınlar nedeniyle çok zor bir dönem geçirdi. Birçok otel eylül sonunda kapılarını kapatacaktı. İngiltere'nin kararı sektöre biraz nefes aldırdı. Bölgedeki otellerin yüzde 30'u kapatmaktan vazgeçti. İngilizler kasım ortasına kadar gelecektir. Rezervasyon başladı" dedi.
İNGİLİZLER ÖZLEDİ
Uçuş planlarının bir haftaya kadar netleşeceğini aktaran Batum, "O nedenle kaç İngiliz turist gelir bilemiyoruz. Ancak umutluyuz, İngilizler de Türkiye'yi özledi" şeklinde konuştu. Kendi otellerinin yüzde 60 dolu olduğunu anlatan Batum, "İngilizlerle birlikte bu sayı yüzde 80-90'ları bulur. Bazı haftalar yüzde 100'leri yakalarız. Ekim sonuna kadar açığız" ifadelerini kullandı.
REZERVASYON AKIŞI BAŞLADI
ORKA Hotel Group
Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, Marmaris'teki otellerine İngiltere'den rezervasyon akışının başladığını belirterek, "Ekim sonuna kadar kapılarımızı açık tutacağız. Talebe ve hava şartlarına göre bunu 20 Kasım'a kadar da uzatabiliriz" dedi. Torunoğulları, bölgedeki birçok otelin kapılarını kapatmaktan vazgeçtiğini söyledi.