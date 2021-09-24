16 ay sonra ilk faiz indirimi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu
(PPK), Mayıs 2020'den bu yana ilk faiz indirimini gerçekleştirdi. Merkez Bankası
Başkanı Şahap Kavcıoğlu
başkanlığında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 100 baz puan indirilerek yüzde 18'e düşürüldü. Banka, son faiz indirimini 21 Mayıs 2020'de 50 baz puanla yapmıştı. Merkez Bankası, Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığa atanmasının ardından gerçekleştirilen 5 toplantıda faizi sabit bırakmıştı.
ENFLASYONDA KÜRESEL ARTIŞ
PPK sonrası yapılan açıklamada, aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantların küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu, üretici ve tüketici fiyatlarının uluslararası ölçekte yükseldiği ifade edildi. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerine olumsuz yansımalarının görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyondaki yükselişin talep kompozisyonundaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla birlikte büyük ölçüde geçici nitelikte olacağını değerlendirmektedir" denildi. Yurtiçinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte de güçlü seyrini koruduğunu kaydeden Merkez Bankası, ihracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesinin beklendiğine dikkat çekti.
TİCARİ KREDİLER DARALDI
GÜÇLÜ parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin devam ettiğinin altı çizilen duyuruda, "Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi güçlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Duyuruda, kurulun para politikasının etkileyebildiği talep unsurlarının çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdiği aktarıldı. Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu ve politika faizinde indirim yapılmasına karar verildiği kaydedildi.
KARARLILIK MESAJI
MERKEZ Bankası'nın, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğine dikkat çekilerek, "Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir" denildi.