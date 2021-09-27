Son dakika: Etiket oyununu canlı yayında ifşa etti! Fahiş fiyata karşı nasıl önlemler alınıyor?

Burada sistem biraz serbest piyasa ama herkesin kafasına göre uygulayacağı bir sistemin olması düşünülemez. Çünkü bütün dünyada, bu rekabete aykırılık varsa bunlar incelenir, Ticaret Bakanlıkları, Ekonomi Bakanlıkları bunu sorgular. İngiltere'de, Litvanya'da, Portekiz'de bunun için yasal düzenlemeler çıkarıldı, defalarca rekabete aykırılıklar incelendi.

Serbest piyasaya müdahale ediliyor diye bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Haksız rekabeti gerektiren durumlarda, bütün ülkelerdeki rekabet otoriteleri devreye giriyor."