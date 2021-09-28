Finansın patronları Turkuvaz’da buluşuyor

TURKUVAZ Medya Grubu
'nun ekonomi kanalı aPara tarafından düzenlenecek olan 'Finansın Geleceği Zirvesi' bugün yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın katılacağı zirveye, Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu
, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu
, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun gibi isimler katılacak.
PİYASALAR TARTIŞILACAK
Zirvenin açılış panelinde aPara Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, BDDK Başkanı Akben, SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun konuşmacı olacak. 'Bankacılık Sektörünün Pandemi Sınavı ve Yarını' isimli özel sunumda Ziraat Bankası
Genel Müdürü Alpaslan Çakar
görüşlerini açıklayacak. 'Dijital Bankacılık' paneline Vakıfbank
Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbank
Genel Müdürü Osman Arslan, Denizbank
Genel Müdürü Hakan Ateş ve ING Bank
Genel Müdürü Alper Gökgöz
katılacak. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın İstanbul Finans Şehri'ne Doğru isimli sunumunun ardından, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke
, bankacılık dışı finansın geleceğini masaya yatıracak. Merkez bankalarının pandemideki rolüne ilişkin özel sunum ise TCMB Başkanı Kavcıoğlu tarafından gerçekleştirilecek. Papara CEO'su Ahmed Faruk Karslı
ödeme sistemleriyle ilgili özel sunum yapacak. Türkiye Sigorta Birliği
Başkanı Atilla Benli, pandemi sonrası sigortacılıkla ilgili görüşlerini açıklayacak. 'Sermaye Piyasalarında Dönüşüm' temalı özel sunum TSPB Başkanı Halil Öztop tarafından gerçekleştirilecek. Sermaye piyasalarını ise Işık Menkul Değerler Genel Müdürü Hakan Kocaman, Gedik Menkul Değerler CEO'su Onur Topaç, Philip Kapital Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Yılmaz, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan ve A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal tartışacak.