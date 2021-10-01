SON DAKİKA! Bakan Pakdemirli duyurdu: Ekim’de rekor destek ödemesi yapılacak

DİĞER DESTEK ÖDEMELERİ

Diğer destekler ise şöyle olacak; hububat ve baklagil desteği için 1243 çiftçi toplam 6 milyon 556 bin 177 lira, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu için 281 çiftçi 1 milyon 163 bin 809 lira ve yem bitkileri desteği için 471 çiftçi 778 bin 308 lira. Böylece ekimde 266 bin 419 çiftçiye toplam 773 milyon 269 bin 333 lira destek ödemesi yapılacak."