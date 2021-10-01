Son dakika haberi | Cep telefonu fiyatlarını değiştirecek: Ticaret Bakanlığı yetki verdi

8 FİRMAYA YETKİ VERİLDİ

Bu doğrultuda, şu ana kadar Ticaret Bakanlığı 8 firmanın yenileme merkezi olarak yetkilendirilmesini uygun görürken, bu firmalar adına "yenileme yetki belgesi" düzenlendi. Söz konusu firmalar, Garantili Teknoloji İletişim Hizmetleri Ltd. Şti, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ, HB Bilişim Servis Hizmetleri İthalat İhracat İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti, Ouno Teknik Servis Hizmetleri AŞ, Vestel Ticaret Aş Avcılar Venüs Onarım Şubesi, KVK Teknik Servis Hizmetleri ve Ticaret AŞ, BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ olarak sıralandı.

Piyasada 12 milyonu satışa sunulan yaklaşık 20 milyon ikinci el cep telefonunun el değiştirdiği düşünülüyor. Söz konusu ikinci el cep telefonlarının ekonomik büyüklüğünün ise yıllık 20 milyar lira olduğu öngörülüyor.