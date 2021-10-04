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Giriş Tarihi: 4.10.2021 10:35 Son Güncelleme: 4.10.2021 10:41

THY’den erken rezervasyon kampanyası

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY’den erken rezervasyon kampanyası

Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı’ndan yaptığı yurt içi uçuşlarda başlattığı erken rezervasyon kampanyası ile her şey dahil 130 TL’den uçuş imkanı sağlıyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcuların 4 Ekim 2021 - 5 Ekim 2021 tarihinde satın alacakları biletler ile 1 Aralık 2021 – 9 Ocak 2022 tarihleri arasında her şey dâhil 129.99 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edebilecek.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi tek yön, Economy Class uçuşlarda geçerli olan kampanya, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan uçuşları, THY'nin orta uçuş yaptığı seferleri ve AnadoluJet uçuşlarını ve KKTC ve Hopa'ya yapılacak uçuşları kapsamayacak.

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THY’den erken rezervasyon kampanyası
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