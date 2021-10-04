THY’den erken rezervasyon kampanyası

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcuların 4 Ekim 2021 - 5 Ekim 2021 tarihinde satın alacakları biletler ile 1 Aralık 2021 – 9 Ocak 2022 tarihleri arasında her şey dâhil 129.99 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edebilecek.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi tek yön, Economy Class uçuşlarda geçerli olan kampanya, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan uçuşları, THY'nin orta uçuş yaptığı seferleri ve AnadoluJet uçuşlarını ve KKTC ve Hopa'ya yapılacak uçuşları kapsamayacak.

THY Ekim'de 260 noktaya uçuyor