Premium SUV’da rekabet artıyor

PREMIUM marka Lexus'un D-SUV segmentindeki temsilcisi NX yenilendi. Yeni NX, 2022 Mart'ında Türkiye
'de satışa sunulacak. İkinci nesil NX, Lexus'un ilk plug-in hibrit modeli olma özelliğine sahip. NX modelinin Türkiye pazarına gelişiyle birlikte markanın iddiasını daha da artıracağını ifade eden CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar
Bozkurt "Yeni NX modelimizi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde pazara sunduğumuzda hem D SUV
segmentinde hem de premium segmentte iddiamızı daha da artıracağız" dedi. Bozkurt, şöyle devam etti: "Türkiye'de hibrit ve plug-in hibrit yani şarjlı hibrit seçenekleriyle satışa sunulacak olan Yeni NX'in, premium segment kullanıcılarının da büyük beğenisini kazanacağına inanıyoruz. Filo firmalarının da markamıza ilgisi büyük ve yeni NX için ön sipariş görüşmelerine şimdiden başladık."
300 BİN TL VERGİ TEŞVİĞİ VAR
BOZKURT, "Yeni NX, Türkiye'de şu anki hibrit vergi teşviğinden faydalanıyor. 300 bin TL civarında bir vergi teşvik avantajı bulunuyor. Plug-in hibrit versiyonlarda maliyetlerin daha yüksek olmasından dolayı daha fazla fiyat avantajı sunabilmek adına daha kapsamlı bir teşviğin gelmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.