Türkiye’nin en akıllı otoyolu! İstanbul’u Güneydoğu’ya bağlıyor





'YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLE YAPILDI'



Sipahi, otomobillerde yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve TIR'larda uygulanan yüzde 40 indirim ile ücretlerin en düşük 78,5 lira, en yüksek 243 lira olduğunu belirterek, "'Türkiye'nin en akıllı otoyolu', yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile birlikte yapıldı. Sistem sayesinde otoyol, tek bir ana kontrol merkezinden yönetiliyor. Sistem kapsamında otoyola 3 omurga halinde 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı döşendi; otoyol boyunca 500 trafik sensörünün yanı sıra 9 meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 olay algılama kamerası, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 dijital ortam sunucusu kurulumu yapıldı. Otoyolda bir kaza meydana geldiğinde ya da bir araç durduğunda, bir yaya girdiğinde, canlı bir hayvan görüldüğünde 'akıllı' denilen sistem devreye giriyor ve müdahale sağlanıyor" diye konuştu.