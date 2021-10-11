Yazılımcı açığını ‘Ay-Yıldızlı’ üs ile kapatacak

Dünyada finansal sistem hızla şekil değiştirirken dijital ve kripto paralar da artık ekonominin birer parçası halini almaya başladı. Kripto paraların arkasındaki Blockchain teknolojisinde en büyük eksiklik ise insan kaynağında. Bu alanda yeterli donanıma sahip mühendis ve yazılımcı açığı her geçen gün daha hissedilir bir hal alıyor. Bu açığı kapatmak için yola çıkan AB Grup Holding, Bodrum'da Teknoloji Üssü kurmak için kolları sıvadı. Prof. Mimar Barbaros Sağdıç tarafından 'Ay-Yıldızlı' tasarlanan teknoloji üssü, 42 bin metrekare kapalı alanda olacak. Blockchain teknolojisi için mühendis ve yazılımcı yetiştirecek olan üs, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te açılacak.
10 YIL ÜLKEDE KALMA ŞARTI
Dört ay önce dünya kripto paraları ile yarışacak olan kripto para borsası ABStocks'ı kurduklarını belirten AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak
, "Biz ABStocks'u kurarken yazılımcı bulmakta çok zorlandık. İran
, Rusya
, Ukrayna
ve Kore
gibi ülkelerden yazılımcılar getirdik. 'Kripto para' yarının yeni bankacılık sistemi olacak. Blockchain konusunda da çok ciddi insan kaynağına ihtiyaç duyulacak. Biz de buradaki açığı görünce kolları sıvadık. Kendi bünyemizde kendi yazılımcılarımızı kendimiz yetiştirelim istedik ve ülkemize hizmet için Bodrum'da Teknoloji Üssü kurmaya karar verdik" dedi. Burada yetişecek insan kaynağına grup içinde iş garantisinin de sağlanacağı bilgisini veren Bayrak, "Bizde çalışmayacaksa bile 5+5 şartı koyalım. Yani kendi ülkesinde 10 yıl çalışma zorunluluğu olsun. Çünkü bu alanda yetişen yurtdışına gidiyor. O nedenle de ya velilerinden ya da yaşları tutuyorsa kendilerinden imza alacağız. Yani yetişen insan kaynağı kendi ülkesine hizmet edecek" diye konuştu. Dört ay önce Türkiye
'de ilk defa dünya kripto paraları ile yarışacak bir kripto para çıkarttıklarını anlatan Bayrak, "Bir holding ilk defa bir kripto para çıkarttı. ABStocks için merkeziyetsizliği ortadan kaldıracak şekilde bir yapı kurduk. Yani bir nevi bizim sermayemiz bu sistemin sigortası oldu" dedi. ABStocks'ta devlet bankalarıyla çalıştıklarını anlatan Bayrak, "Bizde 'mining' yok. Dolayısıyla hepsi önceden üretilmiş coinler olduğu için siz coin aldığınız zaman kimin aldığı, nereye götürdüğü, ne kadara aldığı, her şey çok açık ve takip edilebilir durumda. O yüzden, merkezi ve yarı merkezi bir yapıdayız. Dünyada kripto vergisini veren tek grubuz. Şimdiye kadar 4 milyon TL'nin üstünde ABGCoin'in vergisini ödedik. İstanbul'daki bir projemizden de AB Yaşam Evleri'nden ilk kez 'ABGCoin' ile daire satışı yaptık" diye konuştu.
GRUPTA 4 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR
GRUBUN diğer projeleri hakkında da bilgi veren Muhsin Bayrak, "AB Grup Holding ve AB Grup Holding Greece iki holdingimiz var. Holding bünyesinde 25 şirket bulunuyor. Yunanistan'dan inşaat, enerji ve marina sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'de de Bodrum'da üç projemiz var. 16 malikaneden oluşan Madnasa Türkbükü'nü yapıyoruz. Madnasa Zirve projesine de başlayacağız. Aynı zamanda Teknoloji Üssü'nü yapacağız. Tüm projelerin yatırım maliyeti 150 milyon dolar. Şirketlerimizde toplam çalışan sayımız ise 4 bin" dedi.