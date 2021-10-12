Oyunları bile yatırım aracı yapabiliriz

Türkıye'de sermaye piyasalarının derinleşmesi hız kazandıkça hem yatırımcı sayısı hem de bu alana yapılan yatırımlar artıyor. Bu ortamda ürün çeşitliliğinin artmasına kesin gözüyle bakılırken, firmalar birbiri ardına yatırım bankacılığı alanına yatırım yapıp yerli ve yabancı yatırımcıyı çekmeye çalışıyor. Gedik Yatırım
ve Inveo Yatırım Holding
de son dönemde yatırım bankası kurmaktan, start-up'lara ve özel girişim sermayesine kadar önemli bir değişim içinde.
YABANCI İÇİN ALTERNATİF
Gedik Yatırım CEO'su Onur Topaç, Türkiye
'de yatırımcıya sunulan alternatiflerin gelişmesi gerektiğini söylüyor. Firmanın önümüzdeki dönemde oyundan, enerji ve gayrimenkule kadar birçok değeri kıymetleştirme projesi var. Inveo Yatırım Holding'in yatırım bankası kuruluş izninin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK) tarafından onaylandığını belirten Onur Topaç, şunları anlattı: "Yüzbinlerce kez indirilmiş bir oyunu neden halka arz etmeyelim. Biz bunları menkul kıymetleştirme işine gireceğiz. Bir oyun neden yatırım aracı olmasın? Startupları veya emlak sektöründeki projeleri menkul kıymet haline getireceğiz. Peak Games
satıldı ama Türkiye'de sadece 10 yatırımcıya fayda sağladı. 80 milyon bundan mutlu oldu ama fayda sağlamadı. Yemeksepeti satıldığında yüzde 65'i yabancıların elindeydi. Yeni nesil bir yatırım bankası kuracağız. Ana hedeflerimizden biri de iç piyasadaki kadar yabancı yatırımcılar için de Türkiye'de ürün alternatiflerini artırmak." Yatırımcı sayısının önümüzdeki kısa vadede yükselmeye devam edeceğini belirten Onur Topaç, 5 milyon rakamına doğru bir gidiş olduğunu da vurguladı. Topaç, Sermaye piyasalarının geliştiğini ve yeni gelen yerli yatırımcıların borsada kaldığını gözlemlediklerini de belirtti.
START-UP'LARA 60 MİLYONLUK FON
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ilde 44 şube ve 400'ün üzerinde çalışana ulaştıklarını da belirten Topaç, yatırım bankacılığında özel bankacılık şubelerine benzer bir yapılanmaya gideceklerini vurguladı. Bir kurumsal girişimci olarak start-up'lara uzun zamandır yatırım yaptıklarını ancak 2022 itibarıyla kendi başlarına bir fon ile yola devam edeceklerini vurgulayan Topaç, 60 milyon liralık fon ayırdıklarını belirtti. Bu rakamın projelere göre esnetilebileceğini de belirten Topaç'ın ilk etaptaki hedefi 60'ın üzerinde girişime finansman sağlamak.