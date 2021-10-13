Sanayici üretimde gaza bastı

Temmuz ayında, işgünü sayısındaki azalışın etkisiyle artış hızı yavaşlayan sanayi üretimi, ağustosta yine yönünü yukarı çevirdi. Sanayi üretimi endeksi, ağustosta gerek aylık gerekse yıllık bazda beklentinin üstünde arttı. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, sanayi üretimi ağustosta aylık bazda yüzde 5.4 ile piyasa beklentisi olan yüzde 3.7'nin üstünde arttı. Aylık bazda Temmuz 2020'den bu yana en yüksek artış yakalandı. Sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde 13.8 ile, 10.5 olan beklentilerin üstünde yükseldi.
ÜRETİMİ AZALAN YOK
Ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 14.2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 9.4 arttı. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 24.9 ile yüksek teknoloji ürünlerinde gerçekleşti. Yıllık bazda üretimi düşen sektörün olmadığı dikkat çekti. Analistler, sanayi üretimindeki artışın büyüme üzerinde olumlu olacağını, yukarı yönlü revizyonları da beraberinde getirebileceğini vurguladı. Finans analisti Haluk Bürümcekçi
, takvim etkisinden arındırılmış endeksin ağustos ayında tarihi zirvesine çıktığına dikkati çekti. Bürümcekçi, yıl sonu büyüme tahmininin yüzde 9.3 olduğunu söyledi. Tera Yatırım
Başekonomisti Enver Erkan
da 2021 büyümesinin yüzde 9'u geçeceğini ifade etti.
IMF BÜYÜME TAHMİNİNİ % 9'A YÜKSELTTİ
ULUSLARARASI Para Fonu
(IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu
'nda, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini yüzde 6'dan 5.9'a indirirken, Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 5.8'den 9'a çıkardı. 2022 için büyüme beklentisi yüzde 3.3'te sabit tutuldu. Ortalama enflasyonun ise 2021'de yüzde 17 ve 2022'de yüzde 15.4 seviyelerinde gerçekleşeceği öngörüldü.