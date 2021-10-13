THY, Luanda seferlerine başladı

Türk Hava Yolları Angola'nın başkenti Luanda' ya seferlere başladı. İlk uçuşunu bugün gerçekleştiren THY, Afrika Kıtası'ndaki sefer düzenlediği uçuş noktası sayısını 61'e çıkarmış oldu. İstanbul Havalimanı'ndan çarşamba ve cuma günü olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek seferler geniş gövdeli Airbus A-330 tipi uçaklarıyla yapılacak.



Çarşamba günleri TK 539 seferi önce Gabon'un başkenti Librevil'e ardından Luanda'ya, cuma günleri ise Luanda'ya direkt yapılacak. TK 540 sefer sayılı dönüş seferi çarşamba günleri direkt İstanbul'a, cuma günleri ise Luanda' dan sonra Librevil üzerinden İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilecek



UÇULAN ÜLKE SAYISI 128'E ÇIKTI



Atlas Okyanusu kıyısına bulunan bölgenin en önemli ticaret merkezi konumunda olan Luanda'ya başlattığı seferlerle uçuş gerçekleştirdiği ülke sayısını 128'e çıkan THY, salgın döneminde de başlattığı yeni seferlerle yolcularına İstanbul Havalimanı üzerinden dünyanın dört bir tarafına bağlantı imkanı sunuyor