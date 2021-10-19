Kadın çalışan performansı artırıyor

FRANSA'DA yapılan bir araştırma, şirketlerin yönetim kurullarında yer alan kadınların sayısı arttıkça, kuruluşların performansının da yükseldiğini ortaya koydu. Rapor, daha fazla kadının üst düzey mevkide bulunmasıyla lüzumsuz risk almanın azaldığını ve verimliliğin arttığını ortaya koydu. Araştırmacılar, yönetim kurullarında kadınların yer almasıyla, bir şirketin durumunu olduğundan daha başarılı gösteren mali tablolar üretmek için birtakım muhasebe tekniklerinin kullanıldığı gelir
yönetimine duyulan ihtiyacın da azaldığını belirledi.