Yatırımın yeni adresi: Bitki Fabrikaları

Giriş Tarihi: 20.10.2021

Tarım sistemleri, bozulan araziler ve fazla su tüketimi sebebiyle gıda talebini yakalamaya çalışırken, şehir içinde topraksız dikey tarım yatırımları artmaya başladı. Bu alandaki girişimler, milyon euroluk yatırımlar almaya başladı