Avrupa’da zincirler koptu enflasyon uçtu

MADE IN CHINA EFSANESİ ÇÖKÜYOR MU?

Çin ekonomisi tedarik zincirinden en çok etkilenenlerden. Made in China etiketi başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere artan maliyetlerden ticaret savaşına ve salgına kadar her şeyden etkilendi. Uzmanlar tek bir ülkeye çok fazla bağlı kalınmasının doğurduğu üretim sürecinden endişeli. Çin'de ayrıca enerji alanında da ciddi sorunlar yaşanıyor. Ülkenin büyük bir bölümünde fabrikalar durdu. Limanlarda zaten uzun olan kuyruklar daha da arttı.