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Giriş Tarihi: 21.10.2021 14:47

İstanbul Havalimanı çalışanlarının yüzde 99’u aşılandı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı çalışanlarının yüzde 99’u aşılandı

Paydaşlarıyla birlikte 12 bin kişinin çalıştığı İstanbul Havalimanı çalışanlarının yüzde 99’unun aşılandığı açıklandı.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Toplumsal bağışıklık hedefini önemsiyoruz. İstanbul Havalimanı ve havalimanımızdaki paydaşlarımızda aşılanma oranı yüzde 99 seviyesine ulaştı. Güvenli ve sağlıklı seyahat için terminalimizde maske, mesafe ve hijyen uygulamalarını titizlikle uyguluyoruz. Normalleşme için en etkili silah aşı "ifadelerini kullandı

TEST MERKEZİ 24 SAAT HİZMET VERİYOR

Salgın sürecinde yurtdışına giden ve gelen yolcuların ihtiyaç duyacağı sağlık testleri için İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 24 saat hizmet veren test merkezinde PCR testi 1.5 saat, antikor sonucu 45 dakika, antijen sonucu ise 20 dakikada öğrenilebiliyor. Ayrıca havalimanı aşı merkezinde ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolcular mesai saatleri içinde aşıdan ücretsiz olarak yararlanabiliyor

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İstanbul Havalimanı çalışanlarının yüzde 99’u aşılandı
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