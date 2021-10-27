Sınır ötesi araçlarda pandemi etkisi azalıyor

TÜRKİYE araçların uluslararası dolaşımları konusunda önemli bir etkinliğe imza attı. Council of Bureaux'nun (COB) 'Plaka Anlaşması Dışındaki Üye Ülkeler Büroları Toplantısı' İstanbul
'da düzenlendi. Motorlu araçların uluslararası dolaşımının kolaylaştırılması ve kazada zarar görene tazminat ödenmesinin garanti altına alınma amacı ile kurulan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu
, Council of Bureaux'un 47 üyesinden biri. İstanbul'da düzenlenen toplantıya Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Müdürü Akif Eroğlu, Büro Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Duman
, Türkiye Sigorta Birliği
Genel Sekreteri Özgür Obalı
ve COB Başkanı Sandra Schwarz
katıldı. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, sektör olarak 355 milyon TL'si sağlık, 1 milyar 42 milyon TL'si hayat branşı olmak üzere 1 milyar 397 milyon TL tazminat ödendiği, alınan tavsiye kararları ile de 400 milyon TL'nin üzerinde destekle birlikte toplamda yaklaşık 1.8 milyar TL katkı sağladıkları söyledi. İklim değişikliği kaynaklı doğal afetlere dikkat çeken Obalı, sektörün hızlıca aksiyon alıp sigortalıların yanında olduğunu vurguladı. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Müdürü M. Akif Eroğlu da pandemi döneminde, büronun Yeşil Kart üretiminde, adet olarak özellikle otomobil grubundaki yüzde 70 oranında ciddi düşüş yaşandığını belirtti. Eroğlu, yüzde 49 oranında küçülme olmasına rağmen ticari hayatın devamı sayesinde özellikle çekici grubunda sadece yüzde 2 adetsel azalış olduğunu vurguladı.
Türkiye sistem için hayati rol üstleniyor
Bürolar Konseyi Başkanı Sandra Schwarz ise, Yeşil Kart sisteminin ülkeler arası seyahatlerde kazazedeleri koruduğunu, bu kapsamda data paylaşımı ve yaptırımlar gibi zorluklarla karşılaşıldığını söyledi. Schwarz, Türkiye'nin sistemin önemli ve büyük bir oyuncusu olduğunu devamlılığında da hayati bir rol üstlendiğini belirtti.