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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Sabancı Adana’da seferberlik ateşini yaktı

FERİDE CEM FERİDE CEM
Sabancı Adana’da seferberlik ateşini yaktı

29 Ekim’de Cumhuriyet Seferberliği başlatacağını açıklayan Sabancı Topluluğu 10 ilde 30 farklı başlıkta toplum için çalışacak. CEO Cenk Alper, “Tüm çalışanlarla Türkiye’nin dört bir yanında toprağa, havaya, ağaca sahip çıkacağız” diye konuştu

Sabancı Topluluğu, bu yaz yüreğimizi yakan orman yangınlarının ilk başladığı nokta olan Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Köyü'nde tarihi bir seferberliğe imza attı. Topluluk 29 Ekim'de, 60 binden fazla çalışan ve paydaşıyla Cumhuriyet coşkusunun ateşini Adana'dan başlatarak Türkiye'nin pek çok iline yayacak. Seferliği çalışanların ve basın mensuplarının katıldığı törenle ilan eden Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Bugün, başını duman almış bir dağda buluştuk. Sabancı Cumhuriyet Seferberliği'ni ilan ediyoruz. Tüm çalışanlarla Türkiye'nin dört bir yanında toprağa, havaya, ağaca sahip çıkacağız. Bu yıl Cumhuriyet'i kutlamak için elimize sadece bayrak değil; kazma, kürek, fidan alacağız" dedi. Alper'in ilan ettiği seferberlik kapsamında tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak fidan dikiminden toprak canlandırmaya; çevre temizliğinden biyoçeşitliliği desteklemeye ve okul yenilemeye kadar pek çok çevre etkinliği düzenlenecek. Seferberlik, Sabancı Topluluğu'nun faaliyet gösterdiği, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 10 ilde gerçekleştirilecek.

BU TOPRAKLARDAN KAZANDIK
"Tabiat hastayken biz sağlıklı olabilir miyiz" diyen Alper, seferberliğin felsefesini anlatırken Yaşar Kemal'in "İnsan dünyada yüreği kadar yaşar" sözünü hatırlattı. Cenk Alper, 60 binden fazla Sabancı çalışanının toplum için yüreğini ortaya koyduğunu ifade etti.

1 MİLYON FİDAN DİKECEK
STRATEJIK önceliklerinin sürdürülebilirlik olduğunu aktaran Alper, "2030'a kadar karbon salımını yarıya indirmezsek hepimiz için felaket olacak. Yangınlarda 1 milyon fidan sözü verdik. Sözümüzü yerine getiriyoruz" dedi.

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Sabancı Adana’da seferberlik ateşini yaktı
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