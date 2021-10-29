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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Tera Yatırım Bankası kuruyor

Tera Yatırım Bankası kuruyor
BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), 300 milyon lira sermayeli Tera Yatırım Bankası A.Ş. unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulması onaylandı. Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Tezmen, "Dünyanın gittiği yönü iyi okuyan, teknolojiyi odağına almış, evrensel vizyonu olan, kökleri Türkiye'de ve Türkiye'ye hizmet etmeye dayalı bir yatırım bankası olmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Türk bankacık sektörünün bugün bulunduğu yer itibarıyla dünyanın önünde olduğunu kaydeden Emre Tezmen, "Türk finans profesyonelleri, girişimcileri ve sermaye piyasası yatırımcıları dünya ölçeğiyle rekabet edecek niteliktedir. Kendimize bu konuda da güvenmeliyiz. Türkiye'den uluslararası alanda rekabet edebilecek bir yatırım bankası çıkabileceğine kesinlikle inanıyoruz" şeklinde konuştu.
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Tera Yatırım Bankası kuruyor
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