AnadoluJet, Ankara - Tebriz uçuşlarına başlıyor

Bugün Ankara ile Tebriz arasında karşılıklı gerçekleşecek ilk uçuşla başlayacak seferler, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan saat 12.50'de; Tebriz Havalimanı'ndan ise yerel saatle 16.00'da düzenlenecek.

İran'ın kuzeybatısında bir sanayi şehri olarak konumlanan Tebriz, Doğu Azerbaycan eyaletinin yönetimine de ev sahipliği yapıyor.

Nüfus çoğunluğunu Azerbaycan Türklerinin oluşturduğu şehir, kültürel dokusuyla her yıl yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor.

AnadoluJet yolcuları 31 Aralık 2021 (dahil) tarihine kadar satın alacakları biletlerde 31 Mayıs 2022 (dahil) tarihine kadar değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

AnadoluJet, yolcularının ve uçuş ekibinin sağlıklı ve güvenli bir seyahat gerçekleştirebilmeleri için hijyen önlemlerini yüksek standartlarda, düzenli olarak uyguluyor.