Yerli plazma üretimine 550 milyon euro yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Türkiye
'nin ilk yerli plazma üretim tesisinin temelini attı. Silivri
'de 550 milyon euro yatırımla hayata geçirilecek olan Plazma Ürünleri
Üretim Tesisi'nde dünyada sadece 12 merkezde üretilen kan ürünleri üretilecek. Bakan Varank, tesisinin dünyada bu alandaki 13'üncü üretim yeri olacağını söyledi.
450 KİŞİYE EKMEK KAPISI OLACAK
Maxicells şirketi tarafından hayata geçirilen Plazma Ürünleri Üretim Tesisi'nin üretime geçtiğinde 450 kişiye ekmek kapısı olacağını anlatan Bakan Varank, "Bu yüksek teknolojili tesis, Türkiye'den her yıl yurtdışına ödenen 1.2 milyar liralık rakamın yurt içinde kalmasını sağlayacak. Plazma ürünlerindeki en önemli husus olan kan tedariki konusu da Türk Kızılay'ı ile yapılan anlaşma neticesinde çözülmüş olacak" diye konuştu.
Maxicells Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Kazancı ise Ağustos 2018'de SGK ile Maxicells arasında imzalanan Plazma Ürünleri Elde Edilmesi Projesi Sözleşmesi kapsamında çalışmalarına başladıkları anlattı.
Kazancı, üretim tesisinde kan ürünleri antikor yetmezliği, hemofili ve kalıtımsal bağışıklık sistemi hastalıklarının tedavisi ile ağır cerrahi operasyonlar sonrası eksilen kan bileşenlerinin takviyesinde kullanılan ilaçları üretmek ve hasta sahiplerine ulaştırmak için çalışmalar yapılacağını söyledi. Stratejik projeyi ilk günkü azim ve inançla devam ettirdiklerini belirten Kazancı, "Dünyanın önde gelen teknoloji firmaları BIOTEST AG ve Camengineer ile yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.
YILDA 6 MİLYAR TASARRUF
Kazancı, şunları kaydetti:"Bu yatırım tamamlandığında ise tesisimiz kendi alanında Türkiye'de ilk, dünyada ise 13'üncü tesis olacaktır. Tesisimizin yapımı sürerken makine ve teçhizatımızı da üretime geçirerek 2023 sonunda üretim bandından çıkarmayı planlıyoruz. Tesisimiz, üretime geçtiğinde yıllık 6 milyar lira tasarruf sağlamış ve cari açığa da büyük bir darbe vurmuş olacağız. Önceliğimiz, iç piyasanın ihtiyacını karşılamak."