Google geri adım attı! Android ödeme sisteminde darbe yedi

Google yaptığı açıklamada uygulama içi satın alımlar için alternatif ödeme seçeneklerinin (Üçücü parti seçeneklerin), Google Play'de ödeme ve faturalandırma sisteminde görüleceğini belirtti. Eğer kullanıcılar alternatif ödeme sistemiyle ödeme yaparsa, şirket geliştiricilerden yine de komisyon alacak. Ancak kesilecek olan bu komisyon tutarı belirli bir oranda indirimli olacak.

Mountain View merkezli şirket, alternatif ödeme sistemiyle yapılan ödemelerde hizmet ücretinin yani komisyonun %4 oranda düşük olacağını söyledi. Örneğin Google'ın kendi ödeme sistemiyle yapılan işlemlerde %15'lik bir oran söz konusuyken, alternatif ödeme sisteminde %11 olacak.