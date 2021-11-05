Google geri adım attı! Android ödeme sisteminde darbe yedi

Google yaptığı açıklamada uygulama içi satın alımlar için alternatif ödeme seçeneklerinin (Üçücü parti seçeneklerin), Google Play'de ödeme ve faturalandırma sisteminde görüleceğini belirtti. Eğer kullanıcılar alternatif ödeme sistemiyle ödeme yaparsa, şirket geliştiricilerden yine de komisyon alacak. Ancak kesilecek olan bu komisyon tutarı belirli bir oranda indirimli olacak.
Mountain View merkezli şirket, alternatif ödeme sistemiyle yapılan ödemelerde hizmet ücretinin yani komisyonun %4 oranda düşük olacağını söyledi. Örneğin Google'ın kendi ödeme sistemiyle yapılan işlemlerde %15'lik bir oran söz konusuyken, alternatif ödeme sisteminde %11 olacak.
GOOGLE'IN GÜCÜNÜ KÖTÜYE KULLANIMINI ENGELLEME YASASI
Teknoloji devi böylece Google Play ekosistemine yatırım yapmaya devam ederken, Güney Kore yasalarına uyduklarını belirtiyor. Şirket daha önce yaptığı açıklamalarda da kesilen komisyonun nedeni olarak düşük cihaz maliyetini ve her iki tarafın (Kendileri ve geliştiriciler için) finansal istikrarını gösteriyordu.
Güney Kore'de bir süre önce kabul edilen ve medyada bazı kişiler tarafından "Google'ın gücünü kötüye kullanımını engelleme yasası" olarak adlandırılan yasa, büyük uygulama mağazalarının (Yani Google ve Apple'ın) sadece kendi ödeme sistemlerinin zorunlu olarak kullanılmasını engellemeyi amaçlıyor.
Aslında bu yasaya benzer tasarılar ABD ve Avrupa'da da gündeme geldi, ancak Android ve iOS için değişiklikler yapan Güney Kore'deki yasa türünün ilk örneği olarak tarihe geçti.
APPLE NE YAPTI?
Google, ödeme sisteminde değişiklik yaparken Apple ise Güney Kore'de şimdilik herhangi bir değişiklik gerçekleştirmedi. The Wall Street Journal'a göre Apple, Güney Kore hükümetine mevcut politikalarının yasalara uygun olduğunu söyledi. Kaynaklar mevzuatın tam olarak ifade edilmemesinin Apple'a biraz boşluk bırakabileceğini belirtiyor. Yeni yasayı uygulamaktan sorumlu olan devlet kurumu Güney Kore İletişim Komisyonu eğer aynı görüşte değilse, Apple hakkında para cezalarına yol açabilecek soruşturma başlatabilir. Şimdilik komisyon konu hakkında açıklama yapmadı.