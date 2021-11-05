Volkswagen, Tesla’yı kafayı taktı! Bunun için devrim yapmayı planlıyor

Elektrikli araçların yükselişi her geçen gün daha da artıyor. Pandemi döneminde bile bu yükseliş pek düşmedi. Tabii ki otomobil üreticileri arasında ise oldukça sert bir rekabet yaşanıyor. Volkswagen, gözü pek bir hedef koyarak 2025 yılına kadar dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olmayı planladıklarını paylaştı. Audi, Porsche ve Skoda gibi markaların da içinde bulunduğu Volkswagen'ın CEO'su Herbert Diess, Tesla ve Çinli üreticilerle boy ölçüşebilmek için bir devrim yapmaları gerektiğini ifade ediyor.