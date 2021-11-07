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Giriş Tarihi: 7.11.2021

Esans üretiminde güç birliği yaptılar

Esans üretiminde güç birliği yaptılar
33 yıldır Türkiye'de hizmet veren Firmenich ile Türk kimya ve esans sektöründe 61 yıldır global olarak faaliyet gösteren MG International Fragrance Company güçlerini birleştirdi. Bu kapsamda Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki MG International'ın Tesisleri'ne birleşik olarak kurulacak 10 bin metrekarelik alanda, 4 katlı 15 bin metrekare üretim alanı olarak planlanan yeni fabrikanın temeli dün atıldı.

25 BİN TON KAPASİTE
Cumhuriyet'in 100'üncü yılında açılması planlanan fabrikaya yaklaşık 500 milyon liraya denk gelen 47 milyon İsviçre Frangı'nı aşacak yatırım yapılacak. Son teknolojiyle hazırlanacak fabrikayla, üretim kapasitesinin 25 bin tonu bulması hedefleniyor. Yatırımın temel atma törenine Firmenich CEO'su Gilbert Ghostine, MG International Fragrance Company Onursal Başkanı Mişel Gülçiçek, MG International Fragrance Company CEO'su Aslan Gülçiçek'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

DÖNÜM NOKTASI
Firmenich CEO'su Gilbert Ghostine, yaptığı açılış konuşmasında Türkiye'de bulunmaktan heyecan duyduğunu belirtti. Ghostine, "Bizim için önemli bir dönüm noktası. Zamanın ötesinde ve son teknoloji bu tesisin açısında stratejik müşterilerimiz için avantaj sağlamaya çalışacağız. Gülçiçek ailesi ile Firmenich ailesi olarak bu alanda aynı değerleri paylaşıyoruz" dedi. Önümüzdeki süreçte de yatırımlara devam edeceklerini aktaran Ghostine, "Yatırım yolculuğumuza devam edeceğiz. Biz birlikte geleceğe doğru bakıyoruz. 47 milyon İsviçre Frangı yatırımı yapma taahhütümüz var. En iyi teknolojiyle dolu yatırımı yapmak istiyoruz. 20 bin tonluk ekstra bir üretim kapasitesi sağlanacak ve 25 bin tonluk erişim kapasitesine erişeceğiz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ihracatının yüzde 8'inin Gebze'den sağlandığını aktaran Ghostine, bu kapasiteye katkı sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

BU DAHA BAŞLANGIÇ
MG International Fragrance Company CEO'su Aslan Gülçiçek, "Bu ortaklığı Firmenich ailesinin yaptığı en iyi ortaklık haline getireceğiz. Çok gidecek yolumuz var. Türkiye'ye inandıkları için çok teşekkür ediyorum. Burası bizim ülkemiz. Bu ülkenin üretici gençlerine inandığımız için çok teşekkür ederim. Bu sadece bir başlangıç" diye konuştu.

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Esans üretiminde güç birliği yaptılar
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