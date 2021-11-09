Sahte fatura için özel yasa geliyor: Yeni mekanizma kurulacak

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı, kısa süre içinde TBMM gündemine taşınması, bütçeden önce ya da sonra yasalaştırılması hedeflenen düzenleme şu değişiklikleri içeriyor



YENİ MEKANİZMA GELİYOR

Önce birkaç maddelik bir düzenleme üzerinde duruluyordu. Ancak daha sonra bunun kapsamlı hale getirilmesi kararlaştırıldı. Teklif ile sadece sahte faturanın cezası düzenlenmeyecek aynı zamanda sahte faturayı önleyecek mekanizmalar kurulacak. Sadece cezalar değil, sahte fatura düzenlenmesi önleyen mekanizmalar da düzenleme içinde yer alacak.