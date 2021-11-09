Tarihi rekor 1.609

Borsa İstanbul
'da 15 Ekim'de başlayan yükseliş trendi, endeksi tarihi zirveye taşıdı. Geçen haftayı yüzde 4'lük yükselişle 1.583 puanla kapanış rekoru kırarak tamamlayan Borsa İstanbul, bu haftaya da tarihi zirvesini yenileyerek başladı. 1.600 puanı geçerek gün içi zirve rekorunu yenileyen endeks 15 Ekim'den bu yana yüzde 13.6 yükseldi. Borsa İstanbul 15 Ekim'den bu yana dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Bu süreçte şirketlerin piyasa değeri de 170 milyar liradan fazla artarak 1 trilyon 640 milyar liraya ulaştı. Öte yandan 22 Ekim'de 465 baz puan olan Türkiye'nin risk pirimi, dün 400 seviyesinin altına geriledi.
YABANCIDAN 4 YIL SONRA BİR İLK
Borsa İstanbul tarafından açıklanan verilere göre yabancılar, ağustos ve eylülün ardından ekim ayında da borsada net alıcı oldu. Yabancılar ekimde 45.6 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Böylece yabancılar haziran- temmuz-ağustos 2017'den bu yana borsada ilk kez üç ay art arda net alım gerçekleştirmiş oldu. Yabancılar borsada ağustos, eylül ve ekimde toplam 577.7 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi.
YOLUN DAHA BAŞINDA
ABD Merkez Bankası
'nın, varlık alımlarını azaltmada beklentiler doğrultusunda hareket etmesinin ardından küresel risk iştahı yükselirken, iç piyasada da ibre borsaya döndü. Şirketlerin üçüncü çeyrek bilançolarının beklentiden iyi gelmesi, Borsa İstanbul'un benzer ülke piyasalarına göre yüzde 60'a yakın ucuz olması, bu yılın çift haneli büyüme ile kapatılacağı beklentisi
ve Merkez Bankası'nın faiz indirimi borsaya ilginin artmasında etkili oldu. Analistler, kısa vadeli düzeltme hareketlerine rağmen, endeksin yönünü 1.700 puanın üstüne çevirdiği görüşünde. Uzun vadede ise hedef 2.000 puan seviyesi.
YATIRIMCI İLGİSİ ARTTI
Tera Yatırım
Başekonomisti Enver Erkan
, iyi gelen şirket bilançolarının borsadaki yükselişi desteklediğini belirterek, "Banka endeksinin performansı bu süreçte belirleyici olur. Borsanın tarihi zirvesine gelmesi yatırımcı ilgisini de artırdı. Bununla birlikte hacim de yükseldi. Aynı zamanda yurtdışında durumun iyi olması ve yılsonu rallisi ile iç içe bir görüntünün olması yükselişleri hacimle destekliyor" dedi.
RALLİ DEVAM EDECEK
BORSADA rallinin sürdüğünü ve endeksin son 1 ayda yüzde 16 yükseldiğini ifade eden Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, "Bu oran, 1 yıllık faize eşit" dedi. Borsada yabancıların son 3 ayda gerçekleştirdiği 577 milyon dolarlık net alımın da yükselişi desteklediğini kaydeden Kaya, "Enflasyonist ortamlarda hisselerin getirilerinin arttığı biliniyor. Yurtdışında sorun olmadığı taktirde ralli havasının bir süre daha devam etmesi beklenebilir" dedi.
NEGATİF FAİZDEN KAÇIŞ
GCM Yatırım Araştırma Müdürü Dr. Tuğberk Çitilci, ABD Merkez Bankası
'nın beklentiler doğrultusunda hareket etmesi ile yurtdışında pozitif bir havanın oluştuğunu, içeride de değerleme anlamında gerçek potansiyelini yansıtmayan Borsa İstanbul'un 4 haftadır ibreyi yukarı çevirdiğini söyledi. Çitilci, "Bilançoların iyi gelmesi ve bankacılık endeksindeki hareket belirleyici oldu. Ayrıca Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile mevduatta negatif getiri oluşması yatırımcıları borsaya yöneltti" diye konuştu
12 AYLIK HEDEF: 2.000
ATA Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barışık, kurum olarak 12 aylık endeks hedeflerinin 2.000 puan olduğunun altını çizerek, "Kısa vadede endekste sert yükselişler yaşandı, yükselişlerin ardından zaman zaman kâr satışları gelebilir. Geri çekilmeler yaşanması durumunda bu satışları kâr satışı olarak algılayıp trendi kaçıran veya yeni pozisyon açmak isteyen yatırımcılar için fırsat yaracağını düşünüyoruz" dedi.