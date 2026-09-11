2025 yılı Dış Ticaret verileri açıklandı: İhracatın yüzde 46,1’ini büyük şirketler yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistiklerini açıkladı. Buna göre; İhracatın %46,1'ini, ithalatın ise %59,4'ünü büyük ölçekli girişimler gerçekleştirdi.

Dış ticaret verileri ile iş kayıtları sisteminde yer alan girişimlerin ana faaliyet türü ve çalışan sayısı bilgileri eşleştirilerek, dış ticaret yapan girişimlerin özellikleri elde edilmektedir. Söz konusu verilere göre, 2025 yılında 166 bin 459 girişim ihracat, 323 bin 769 girişim ithalat yaptı. Yapılan eşleştirmede, ihracat yapan girişimlerin yaklaşık %100,0'ının, ithalat yapan girişimlerin ise %99,9'unun bilgilerine ulaşılmıştır. Bu girişimler toplam ihracatın ve ithalatın yaklaşık %100,0'ını ve %99,9'unu gerçekleştirmiştir.

Toplam ihracatın %18,3'ünü yapan 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, ihracat yapan tüm girişimlerin %74,2'sini oluşturdu. İhracatta, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı %17,3, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı %18,3, 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin payı ise %46,1 oldu.

Toplam ithalatın %10,7'sini 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler yaptı. İthalatta, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı %11,9, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı %18,0 oldu. 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin ithalattaki payı %59,4 olurken; bu girişimler toplam ithalat yapan girişimlerin %1,1'ini oluşturdu.