2025’e güçlü başlangıç

Ekonomik Programın uygulanmasındaki kararlılık, enflasyonda başlayan düşüş süreci ve beklentilerdeki iyileşme piyasalarda önümüzdeki döneme ilişkin umutları artırıyor. Yerli yatırımcıların TL varlıklara geçişi devam ederken, yabancıların da Türkiye'ye ilgisi 2025'in ilk iki haftasında hız kesmedi. Mevduatta TL'nin payındaki artış süreci korunurken, dövizden ve kur korumalı mevduattan (KKM) çıkış eğilimi sürüyor.2024'te yerel seçimlerin ardından hızlanan yabancı girişi, 2025'in ilk iki haftasında da devam etti. Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre yılın ilk iki haftasında swap girişi kanalıyla 3.6 milyar dolar, devlet iç borçlanma senedi ve hisse alımı ile 500 milyon dolar yabancı girişi gerçekleşti. Böyle iki haftadaki giriş 4.1 milyar dolara ulaştı. 2024'te swap ve DİBS kanalıyla yabancı girişi 43.7 milyar dolara ulaştı. Mayıs 2023 sonrası 53.5 milyar dolarlık kaynak girişi gerçekleşti.BDDK verilerine göre 10 Ocak itibarıyla TL mevduat 12.2 trilyonu geçerken, KKM 1 trilyon 85 milyar liraya geriledi. 73 haftadır aralıksız düşen KKM hariç tutulduğunda TL mevduat 11 trilyon 165 milyar lira oldu. Mevduatta TL'nin payı yüzde 56.23'ten 65'e çıkarken, dövizin payı yüzde 43.8'den 34.9'a geriledi. KKM'nin ise toplam mevduattaki payı yüzde 5.7'ye düştü. 29 Mart 2024'te 210.4 milyar dolar olan döviz mevduatının büyüklüğü, 10 Ocak 2025 itibarıyla 187.2 milyar dolara indi. Döviz hesaplarındaki çözülme 23.2 milyar dolara ulaştı. Döviz hesaplarında yılın ilk iki haftasındaki düşüş 1 milyar dolara ulaştı.Faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte borsanın önümüzdeki dönemde toparlanacağı beklentisi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka arz onaylarında tekrar hızlanması, yatırımcıları da harekete geçirdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı 10-17 Ocak haftasında 116 bin 884 kişi artarak 6 milyon 933 bine çıktı. Bir yandan faiz indirimleri ile mevduatın cazibesinin azalması, diğer yandan da dövizde reel artış beklenmemesi, borsada ibreyi yukarı çevirirken, endeksin 2025'te 14.500 puanı aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.Merkez Bankası'nın rezervlerindeki toparlanma da hızlanarak devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 10 Ocak haftasında 157.9 milyar dolardan 160.4 milyar dolara yükseldi. Net rezervler ise 67.8 milyar dolardan 70 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezervler ise 46.7 milyar dolardan 55 milyar dolara çıkarak Nisan 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yılın ilk iki haftasında brüt rezerv 5.4 milyar dolar, net rezerv 6.4 milyar dolar, swap hariç net rezerv 11.2 milyar dolar arttı.Bu hafta piyasaların yön tayininde etkili olacak iki önemli gelişme yaşanacak. Aralıktaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplatısında 22 ay aradan sonra ilk faiz indirimini yapan Merkez Bankası, bu yılın ilk faiz kararını 23 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Aralık ayında politika faizini yüzde 50'den 47.5'e indiren Merkez Bankası'nın, perşembe günkü toplantıda da 250 baz puanlık indirimle faizi yüzde 45'e düşürmesi bekleniyor. Yurt içinde bu hafta ayrıca cuma günü açıklanması beklenen Moody's'in Türkiye kredi notu değerlendirme raporu takip edilecek.