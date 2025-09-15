2025’te 665 milyon euroluk yatırım yaptı dünyada ilk altıya girdi

İstanbul Havalimanı'nda (İGA) halen devam eden ve 2025 sonunda bitecek olan yatırımların toplam büyüklüğü 665 milyon euroyu buldu. 35 milyon euroluk genel havacılık terminali yatırımı, 66.6 milyon euroluk Hilton İstanbul Airport Oteli, 331.2 milyon euro Doğu Batı ve Kuzey Güney Yedek Pisti ve 212 milyon euroluk yatırım ile güneş enerjisi santrali yatırımı İGA'yı başka bir lige taşıyor. İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, "Yeni paralel pist çalışması, operasyon verimliliğini artıracak. Günde 6 saat bu pist kullanılabiliyor, bu süre artacak. 2026 yılında tamamlanıyor. Ayrıca 240 MW kapasiteli güneş enerji santralimiz devreye giriyor. Bu yatırım tamamlandığında yüzde 100 güneş enerjisi ile çalışan ilk havalimanı olacağız. VIP terminali yıl sonunda açacağız. 500 odalı Hilton Hilton oteli var. O da yıl bitmeden açılacak" diye konuştu.

AVRUPA'DA İLK

Havalimanı son yıllarda yaptığı bu ve benzeri büyük yatırımlarla dünyada 5'inci seviye havalimanları arasında girdi. Böylece sadece altı havalimanının sahip olduğu bir unvana da kavuşmuş oldu. Çin'in Guangzhou şehrinde düzenlenen Havalimanı Deneyim Zirvesi'nde Uluslararası Havalimanları Konseyi, (ACI), tarafından yürütülen "Havalimanı Müşteri Deneyimi (CX) Akreditasyonu Programı'nda "Level 5" akreditasyonunu almaya hak kazanan İGA, bu başarıya Avrupa'da ulaşan ilk havalimanı oldu.

4.5 KAT HARCIYOR

Guangzhou kentinde üç ödül alan firmanın CEO'su Selahattin Bilgen, "İstanbul Havalimanı artık sadece bir ulaşım merkezi değil, Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü" dedi. Bilgen, Türkiye'nin coğrafi konumunun büyük bir avantaj sunduğunu belirterek, "Havacılık, turizmin giriş kapısı. Bir dış hat yolcusu 50 doların üzerinde döviz bırakıyor" diye konuştu. Mayıs 2025'te imzalanan yeni hava ulaştırma mutabakatı ile Türkiye-Çin arasındaki haftalık yolcu uçuş hakkının 21'den 49'a çıkarıldığını belirten Bilgen, "Hainan Airlines'ın da sisteme dahil olmasıyla bu sayının daha da artmasını bekliyoruz. Çin şu anda bizim için çok kritik bir destinasyon. Çin'den haftada 24 uçuş alıyoruz. Bunun çok daha fazlasını yapabileceğimizi düşünüyoruz. Çinli havayollarıyla birebir görüşmeler yaptık. Bir an önce 49'u doldurmak istiyoruz. Hainan Airlines başta olmak üzere birçok havayolu ile temas kurduk" dedi. Dört Çinli firmanın 6 şehirden İstanbul'a haftada 24 uçuş gerçekleştirdiğini söyleyen Bilgen, "2020 yılında "Çin Dostu Havalimanı" belgesi aldık. Bir Çinli, bir Avrupalı'dan 4.5 kat daha fazla harcıyor" diye konuştu.





HER YENİ HAT YENİ FIRSATLAR GETİRİYOR

"HER açılan yeni hat, Türkiye'ye sadece yolcu değil; döviz, turizm, ticaret ve hatta eğitim fırsatları getiriyor" diyen Bilgen, şöyle devam etti: "Havacılık, günümüzde sadece ulaşım aracı değil, aynı zamanda dış politikanın da önemli bir parçası haline geldi. Biz de bu bilinçle hareket ediyor, her uçuşu Türkiye adına stratejik bir adım olarak görüyoruz. İstanbul Havalimanı'nı sadece uçakların indiği, yolcuların geçtiği bir yer olarak görmüyoruz. Çinli turistin Türkiye'ye erişimini kolaylaştırmakla kalmıyor, Çinli firmalarla yeni iş birlikleri oluşturuyoruz."



ACI WORLD: İSTANBUL'UN POTANSİYELİ BÜYÜK

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) Genel Direktörü Justin Erbacci, küresel havacılık trafiğinin önümüzdeki yıllarda iki katına çıkmasının beklendiğini belirterek, bu büyümeye ayak uydurmak isteyen ülkelerin hava sahalarını daha liberal hale getirmesi gerektiğini söyledi. Havalimanlarının kapasite artışına hazır olması gerektiğini vurgulayan Erbacci, "Türkiye ve İstanbul için önemli olan daha fazla uçuşu daha fazla destinasyona bağlayabilmek. İstanbul gibi dünyanın en iyi havalimanlarından birinde bu süreci gerçekleştirmek büyük bir ayrıcalık" dedi.



İGA, 2026'DA ACI ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İGA İstanbul Havalimanı, 31 Ağustos – 4 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan ACI Airport Experience Summit'e (Havalimanı Deneyimi Zirvesi) ev sahipliği yapacak.