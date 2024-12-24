2025’te endeks hedefi 14.500

Finans Zirvesi kapsamında A Para Spikeri Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu panel, PhillipCapital Genel Müdür Yardımcısı (GMY) Sadrettin Bağcı, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, Ahlatçı Portföy Genel Müdürü Tonguç Erbaş'ın katılımıyla gerçekleşti. İntegral Yatırım GMY İbrahim Taşdoğan, Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısında ve istatistiklerinde kısmi yukarı yönlü hareket olduğunu belirterek, "Geçen yıl 54 halka arz gerçekleşti. Bunlar ciddi anlamda itici güç teşkil ediyor. Bu yıl sonuncu ayı dahil etmezsek otuz tanesi gerçekleşti" diye konuştu. PhillipCapital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı da bu yıl güçlü makro gelişmeler yaşadığına dikkat çekerek, "Buradaki eksiklik hisse senedi tarafında yabancı yatırımcıyı yeterince ülkeye çekememek oldu. Tahvil bono piyasası tarafında daha fazla bir ilgi oldu. Jeopolitik riskleri çokça fiyatladığımız bir dönemi geride bırakıyoruz" ifadesini kullandı.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL İÇİN POZİTİF TARAFTAYIZ

İnfo Yatırım GMY Mert Yılmaz ise, "Önümüzdeki yıl için daha pozitif taraftayız aracı kurumların strateji raporları da çıkmaya başladı. 14.500 bir endeks hedefimiz var. Bugünden daha düşük bir enflasyon ve daha düşük bir faiz göreceğiz, bugünden daha yüksek bir endeks göreceğiz" dedi. Nüfusun neredeyse dörtte birinin sermaye piyasalarıyla ilgili olduğu bir dönem yaşadığımızı belirten Ahlatçı Portföy Genel Müdürü Tonguç Erbay, "Kalifiye personel ile birlikte aslında daha bilinçli yatırımcı oluşumu için de iki kanattan mümkün olduğu kadar mevzuata uygun bir çerçevede destek verilmesi gerekiyor. Borsa İstanbul veya düzenleyici kurumlar yapar" dedi. 2025'te yapay zekâyı araştırma birimlerinde makro ekonomi tarafında daha fazla kullanılacağını söyleyen A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, "Kim teknolojiyi genç arkadaşlardan daha iyi kullanıyorsa o kalacak orada. Diğerleri kalmayacaklar" şeklinde konuştu.