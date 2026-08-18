2026 dengelenme yılı oluyor

HDI Sigorta CEO'su Firuzan İşcan, sigorta sektöründe 2026'nın önceki yıllardaki sert fiyat ve maliyet hareketlerinin ardından dengelenmenin öne çıktığı bir yıl olduğunu söyledi. Sektörün prim üretimindeki artışın enflasyonun altında seyrettiğine dikkat çeken İşcan, yıl sonunda hayat dışı sigortalarda büyümenin enflasyonun birkaç puan altında gerçekleşmesini beklediklerini belirtti. HDI Sigorta'nın haziran sonu itibarıyla 27.3 milyar TL prim üretimi ve yüzde 4.4 pazar payıyla sektörün 6'ncı büyük şirketi olduğunu söyleyen İşcan, sağlık branşı hariç tutulduğunda ise şirketin 5'inci sıraya yükseldiğini anlattı. İşcan, "2026'da ise sektörün enflasyonun altında büyüdüğünü görüyoruz. Rekabetin de etkisiyle enflasyon prim fiyatlarına bire bir yansımıyor. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 30 civarında gerçekleşeceğini düşünürsek sektörün genel büyümesinin bunun birkaç puan altında kalacağını öngörüyoruz" dedi. Sigorta branşlarının pandemi sonrasındaki dönemde birbirinden farklı dinamiklerle hareket ettiğine dikkat çeken İşcan, "Oto sigortalarında pandemiden sonra çok hızlı bir fiyat artışı gördük, ardından bu artış dengelendi. Deprem sonrasında özellikle yangın ve ticari sigortalarda reasürans maliyetlerinin yükselmesi primleri yukarı taşıdı. Sağlık tarafında ise medikal enflasyon nedeniyle farklı bir süreç yaşandı. Dolayısıyla bütün branşları aynı büyüme ve fiyatlama dinamiğiyle değerlendirmek mümkün değil" dedi.

NAKLİYATTA % 14 PAZAR PAYI

HDI Sigorta'nın güçlü olduğu branşlardan birinin nakliyat olduğuna dikkat çeken İşcan, haziran sonu itibarıyla yüzde 14 pazar payıyla bu branşta sektörün ikinci büyük oyuncusu olduklarını söyledi. Kaskoda ise yüzde 6.6 pazar payıyla 6'ncı sırada yer aldıklarını belirten İşcan, oto sigortalarının hem sektör hem de HDI açısından önemini koruduğunu ancak büyüme stratejisinin oto dışı branşları da kapsadığını ifade etti.

TEK BRANŞ ÖNE ÇIKMAYACAK

İşcan, 2026'da tek bir sigorta branşının diğerlerinden ayrışmasını beklemediğini, sektörün gerçek büyüme alanının sigorta tabanının genişletilmesi olduğunu söyledi ve ekledi: "Özellikle bir branşın öne çıkacağı bir yılda değiliz. Temel odak sigortayı daha fazla kişiye taşımak."



TÜRKİYE'NİN GLOBALDEKİ AĞIRLIĞI ARTIYOR

HDI Sigorta'nın arkasındaki küresel yapı içerisinde Türkiye operasyonunun ağırlığının giderek arttığını belirten İşcan, özellikle son yılarda TL'nin euro karşısındaki seyrinin de Türkiye'nin euro bazındaki katkısını desteklediğini söyledi. İşcan, "Türkiye'nin grup içindeki katkısı hem prim üretimi hem de sonuçlar açısından artıyor. Geçen yıl grubumuzun üst düzey yöneticilerinin katıldığı önemli toplantılardan birinin İstanbul'da yapılması ve Türkiye'ye yönelik yönetici trafiğinin artması da bunun göstergelerinden. Türkiye grup içerisinde daha fazla dikkat çeken bir pazar haline geliyor" dedi.



UZUN VADELİ SAĞLIK ÜRÜNLERİ GÜNDEMDE

MEVCUT sağlık sigortası modelinin yaşlanan nüfusun uzun vadeli ihtiyaçları açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden İşcan, birikim, hayat ve sağlık sigortalarını bir araya getiren ürünlerin gelecekte önem kazanabileceğini belirtti. İşcan, "Bugünkü sağlık sigortaları büyük ölçüde yıllık çalışan ürünler. Oysa kişinin 30-40 yaşında sağlıklıyken ödediği primlerle 60-70 yaşındaki sağlık harcamalarının dengelenebileceği daha uzun vadeli modellere ihtiyaç var. Birikim, hayat ve sağlık güvencesini bir araya getiren çözümlerin önümüzdeki dönemde daha fazla konuşulacağını düşünüyorum."



GLOBAL REASÜRANSTA KAPASİTE İŞTAHI ARTTI

2025'in küresel reasürans şirketleri açısından güçlü sonuçların alındığı bir yıl olduğunu belirten İşcan, katastrofik hasarların önceki bazı yıllara kıyasla daha sınırlı seyretmesinin reasürans kapasitesini desteklediğini söyledi ve şunları söyledi: "Global reasürans piyasasında sonuçların iyi gelmesi kapasite iştahını artırıyor. Pandemi döneminde risk algısının yükselmesi fiyatları yukarı taşımıştı. Şimdi bazı alanlarda tersine bir hareket görüyoruz. Kapasitenin artması ve rekabetin güçlenmesi sigortalılar açısından daha avantajlı fiyatlama sağlayabilir."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör