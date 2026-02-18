2026 için iyimser beklenti

Türkiye sigorta sektörünün geleceğine dair en kapsamlı araştırmalardan biri, geçtiğimiz günlerde yapıldı. 2025'in son ayında 81 üst düzey yöneticinin katılımıyla yapılan araştırmaya göre, 2026'da sektörün büyüme ve kârlılık beklentileri ile risk algısı 'iyimser' düzeyde. Yöneticilerin yüzde 64'ü, 2026'da prim üretiminde reel büyüme bekliyor. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Sigorta Sektörü Üst Yönetici Beklenti Anketi'nin sonuçlarına göre, 2026 yılında sigorta sektörü temkinli iyimserlik ile büyümeyi hedefliyor. Başarının yatırım performansı, regülasyon uyumu, fiyatlama disiplini ve operasyonel verimlilikte sağlanacak dengeye bağlı olması bekleniyor.

HAYAT DIŞI DAHA GÜÇLÜ

Hayat dışı branşta büyüme beklentileri daha güçlü seyrederken, hayat ve emeklilik şirketleri daha temkinli bir görünüm sergiliyor. Kârlılık tarafında ise genel beklenti olumlu. Yöneticilerin yaklaşık yarısı dönem karında reel artış öngörüyor. Bu artışın ana kaynağı olarak teknik kârlılık öne çıkıyor. Dönem kârındaki artışın yüzde 70'inin teknik kârlılıktan gelmesi bekleniyor. Hayat ve emeklilik branşı tamamen teknik kârlılığa odaklanırken, hayat dışı branşta teknik ve mali kârlılık dengesi korunuyor. Bu sonuçlar, sektörün temel iş modelinin ve risk yönetimi yaklaşımının gücünü ortaya koyuyor. Bu yıl temkinli iyimserlikle büyümeyi hedefleyen sigorta sektörünün odak noktası verimlilik, sürdürülebilir kârlılık ve uzun vadeli değer yaratımı olarak öne çıkıyor.

2026 İÇİN ÜÇ ANA ODAK VAR

Yöneticilere göre 2026'da şirket performansını en çok etkileyecek üç ana faktör yatırım performansı, fiyatlama politikaları ve regülasyonlardaki değişiklikler olacak. Hayat ve emeklilik şirketleri için regülasyon ön plana çıkarken, hayat dışı branşta fiyatlama politikaları önceliklendiriliyor. Şirket performansını değerlendirirken öncelikli bakılan performans göstergeleri iş modeline göre farklılaşıyor. Her segment kendi değer yaratma dinamiğine odaklanıyor. Hayat dışı branşta hasar prim oranı ve prim büyümesi en önemli başarı kriterleri olurken hayat branşında fon büyümesi ve yatırım performansı öne çıkıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KÂRLILIK HEDEFİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün belirsizliklere rağmen büyüme potansiyelini koruduğunu belirterek, "Sigorta sektörü, tüm belirsizliklere rağmen güçlü teknik altyapısı, artan risk bilinci ve gelişen ürün çeşitliliğiyle büyüme potansiyelini koruyor. 2026'da verimlilik, doğru fiyatlama ve regülasyonlara uyum kabiliyeti, sürdürülebilir kârlılığın anahtarı olacak. Türkiye sigorta sektörü, temkinli ama kararlı adımlarla yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı.



İKİ TEMEL RİSK ÖNE ÇIKIYOR

SEKTÖRÜN odak noktası ise verimlilik, sürdürülebilir karlılık ve uzun vadeli değer yaratımı olarak öne çıkıyor. Anket sonuçlarına göre yöneticilerin önemli bir bölümü, mevcut makroekonomik koşulların sektör üzerinde belirgin bir baskı yaratmayacağı görüşünde birleşiyor. Bununla birlikte faiz oranları ve enflasyon, 2026'da büyüme ve karlılığı en çok zorlayacak iki temel risk unsuru olarak öne çıkıyor. Faiz oranlarının seyri, özellikle hayat dışı branşta fiyatlama süreçleri ve teknik kar üzerinde belirleyici görülüyor. Enflasyon ise hayat ve emeklilik tarafında maliyetler ve birikim değerleri açısından kritik önem taşıyor. Genel tablo, sektörün belirsizliklere karşı temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor.