2026 İthalat Rejimi’nde yeni düzenleme: Bazı ürünlerde vergi indirimi ve muafiyet getirildi

Ticaret Bakanlığı, üretimin ihtiyaç duyduğu girdilerin teminini kolaylaştırmak, sanayi yapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir dış ticareti desteklemek amacıyla 2026 yılı İthalat Rejimi'nde sınırlı kapsamlı düzenlemelere gitti.
Resmî Gazete'de yayımlanan "2026 Yılı İthalat Rejimine İlişkin Değişiklik Kararları" ile bazı ürünlerde gümrük vergisi indirimleri ve muafiyetler uygulanmaya başlandı.
BAZI ÜRÜNLERDE VERGİ İNDİRİMİ VE MUAFİYET SAĞLANDI
Yeni düzenlemeler kapsamında, milli üretimin ihtiyaç duyduğu girdilerin daha kolay temin edilebilmesi amacıyla belirli ürün gruplarında gümrük vergisi indirimleri yapıldı.
Gümrük vergisinden muaf tutulan ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi uygulamasından da muafiyet sağlanacağı açıklandı.
Bunun yanında, Gümrük Tarife Cetveli'nde (TGTC) yapılan güncellemelerle çok sayıda ürünün istatistik pozisyonları yeniden düzenlendi. Bu değişiklikle birlikte uygulamada kolaylık sağlanması ve ithalatta test zorunluluğuna tabi ürünlerin daha net belirlenmesi hedeflendi.
YERLİ ÜRETİMİ DESTEKLEYEN DÜZENLEMELER
Bakanlık açıklamasında, Türkiye'de üretimi bulunmayan ürünlerdeki gümrük vergisi yükünün azaltıldığı belirtildi.
Öte yandan, gözetim uygulamalarının kapsamına bazı ürünler dahil edilirken, bazı ürün gruplarında uluslararası fiyat seviyeleri dikkate alınarak koruma önlemleri güçlendirildi.
Yerli sanayi kapasitesi yüksek olan sınırlı sayıdaki alt ürün kategorisinde ise uluslararası ticaret kuralları çerçevesinde yerli üretimi desteklemek amacıyla gümrük vergilerinde kısmi artışlar yapıldı.
YAKLAŞIK 15 BİN ÜRÜNLÜK REJİMDE SINIRLI GÜNCELLEME
Yaklaşık 15 bin ürün grubunu kapsayan İthalat Rejimi'nde gerçekleştirilen değişikliklerin yalnızca yaklaşık 150 alt ürün kategorisiyle sınırlı olduğu belirtildi.
Düzenlemelerde üretim ve tüketim dengelerinin hassasiyetle gözetildiği ifade edilirken, Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Gümrük Birliği kapsamında gerçekleştirilen ithalatların yeni uygulamalardan muaf tutulduğu bildirildi.
DÜZENLEMELERLE HANGİ ALANLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI?
Yeni düzenlemeler kapsamında şu adımlar atıldı:
HEDEF: GÜÇLÜ SANAYİ VE DENGELİ DIŞ TİCARET
Ticaret Bakanlığı, düzenlemelerin "Dengeli Ticaret, Yerli Üretim, Güçlü Sanayi" yaklaşımı doğrultusunda hazırlandığını belirtti.
Yapılan değişikliklerle milli üretimin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, istihdamın desteklenmesi, cari açığın azaltılması ve sanayinin girdi ihtiyacının etkin şekilde yönetilmesi amaçlanıyor.
Bakanlık ayrıca düzenlemelerin yalnızca vergi artışlarından oluşmadığını, üretim açısından kritik öneme sahip birçok girdide vergi indirimlerinin de uygulamaya alındığını vurguladı.
Açıklamada, gümrük muafiyeti bulunan ürünlerdeki avantajların ilave gümrük vergilerine de genişletildiği ve yeni gümrük alt pozisyonlarıyla birçok üründe gereksiz test ve denetim süreçlerinin önüne geçildiği ifade edildi.