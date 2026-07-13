2026 İthalat Rejimi’nde yeni düzenleme: Bazı ürünlerde vergi indirimi ve muafiyet getirildi

HEDEF: GÜÇLÜ SANAYİ VE DENGELİ DIŞ TİCARET

Ticaret Bakanlığı, düzenlemelerin "Dengeli Ticaret, Yerli Üretim, Güçlü Sanayi" yaklaşımı doğrultusunda hazırlandığını belirtti.

Yapılan değişikliklerle milli üretimin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, istihdamın desteklenmesi, cari açığın azaltılması ve sanayinin girdi ihtiyacının etkin şekilde yönetilmesi amaçlanıyor.

Bakanlık ayrıca düzenlemelerin yalnızca vergi artışlarından oluşmadığını, üretim açısından kritik öneme sahip birçok girdide vergi indirimlerinin de uygulamaya alındığını vurguladı.

Açıklamada, gümrük muafiyeti bulunan ürünlerdeki avantajların ilave gümrük vergilerine de genişletildiği ve yeni gümrük alt pozisyonlarıyla birçok üründe gereksiz test ve denetim süreçlerinin önüne geçildiği ifade edildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör