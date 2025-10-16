2026 yılı bütçe teklifi TBMM’ye sunuldu

Teklif, TBMM Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilecek.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının komisyondaki müzakerelerinin bir ay sürmesi öngörülüyor.

Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 23 Ekim Perşembe yapacağı sunumla başlanacak.

Sunumun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için çalışmalara bir hafta ara verilecek.

Komisyon müzakerelerinin tamamlanmasının ardından süreç TBMM Genel Kurulunda devam edecek.