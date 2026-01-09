2026 yılı enerji verimliliği sertifika ücretleri belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırladığı "Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, 2026 yılında enerji verimliliği alanında yapılacak yetkilendirme ve sertifikalandırma işlemlerinde alınacak ücretler güncellendi.

Buna göre, üniversiteler, meslek odaları ve enerji verimliliği danışmanlık firmalarının ilk defa alacakları yetki belgesi için ücret 75 bin TL olarak belirlendi. Yetki belgesi yenileme durumunda ise ödenecek tutar 31 bin 500 TL olacak.

Ayrıca, enerji yöneticileri için verilen sertifika bedeli 500 TL olarak saptandı.

Bu yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, uygulaması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından sağlanacak.