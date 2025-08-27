2026’da % 10’lu rakamları hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda ekonomik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonla mücadelede kararlı bir şekilde yol aldıklarını belirten Yılmaz, "Yıllık enflasyon 2024 Mayıs'ında yüzde 75.5 seviyesindeydi; 42 puana ulaşan, 14 aylık kesintisiz düşüşle Temmuz 2025 itibarıyla yüzde 33.5'e gerilemiştir. Üretici fiyatları enflasyonu da aynı dönemde yüzde 57.7'den 24.2'ye düşmüştür. Enflasyon beklentilerinde iyileşme devam ediyor. Piyasa katılımcıları 12 ay sonrası beklentisi ise yüzde 22.8. Reel sektör ve hanehalkı resmi tahminlerin uzağında ama düşüş eğiliminde. 2025 sonunda Merkez Bankası'nın tahmin aralığında, yüzde 20'li rakamlarda bir enflasyon bekliyoruz. 2026'da yüzde 10'lu, izleyen yılda tek haneyi hedefliyoruz" dedi.

İHRACAT REKOR KIRDI

Türkiye'nin ana ticaret ortağı olan Avrupa başta olmak üzere düşük büyüme ve zayıf dış talep koşullarına rağmen, Temmuz 2025 itibarıyla yıllık ihracatın 269.4 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığını vurgulayan Yılmaz, "Turizmden elde edilen gelir tarihi yüksek seviyesine çıkmış olup, 2025 yılı ikinci çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış turizm geliri 63 milyar dolara ulaşmıştır. 2025 yılı haziran ayında yıllık cari işlemler açığı 18.9 milyar dolar gerçekleşmiştir. 2025 yılında cari işlemler açığımızın milli gelire oranının yüzde 2 olan OVP tahminimizin altında, yüzde 1.5 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz" diye konuştu.



KARAMSARLIK YAYANLARA TEPKİ

Konuşmasında, sosyal medyada 'ekonomist' sıfatıyla karamsarlık yayanlara sert eleştirilerde bulunan Yılmaz, "Herkes kötümser senaryo üretirse kötü şeyler olur. Olmayacaksa bile olur. Beklentiler önemli. Sosyal medyanın burada çok ciddi etkide bulunduğuna inanıyorum. Sosyal medyada isminin önüne ekonomist sıfatı koyan birçok insan sabah akşam karamsarlık yayma peşinde. Eleştiriye sonuna kadar saygılıyız. Ama bir insan sabah akşam bir tek olumlu şey görmeden tüm gelişmeleri karalamaya çalışıyorsa orada ya bir ideolojik saplantıdan ya da farklı bir etki oluşturma çabasından bahsedebilirsiniz. Bunu iktisat bilimiyle izah etmek mümkün değil. Kaynağı belli olmayan veya farklı güç odaklarınca kullanılan bir takım terör yapılarıyla da irtibatlı karamsarlık oluşturma. Kurumlara güveni zedeleme, toplumsal umudu zayıflatma çabası olduğunu görüyoruz. Bizi karamsarlığa sevk etmeye çalışanlara güçlü cevap vermemiz lazım. Sosyal medyada oluşturulmaya çalıştıkları havaya kapılmamak lazım" dedi.