2026’da 550 milyarlık teşvik verilecek

Sosyal Sigortalar Kurumu(SGK) istihdamın artması ve işsizliğin azalması için milyarlarca TL'lik teşvik veriyor. 2025 yılında 435.1 milyar TL destek dağıtan SGK, 2026 yılında bu miktarı 550 milyara çıkarmayı öngörüyor. Teşvik verilen alanların ilk sırasında 2025 yılı sonu rakamlarına göre 268.7 milyar TL ile "Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primleri İşveren Hissesi 5 Puanlık İndirimi" geliyor. SGK ayrıca 2025 yılında SSK'lı 4/1-(a), BAĞ- KUR'lu 4/1-(b) ve memurlara 4/1-(c) bir çok hizmet ödemesi gerçekleştirdi. 2.6 milyar TL evlenme, 1.7 milyar TL cenaze, 4.9 milyar TL geçici iş göremezlik ödeneği verildi. Peki, SGK kaç çeşit teşvik veriyor? 2025 yılında verilen teşvik ve hizmet miktarları ne kadar oldu? Detaylar İŞ'İN DOĞRUSU'nda....

Aktif ve pasif sigortalıların durumu nedir?

Aralık 2025 itibariyle aktif sigortalıların sayısı 26.328.559 kişi olup yaklaşık yüzde 73,7'si 4/1-(a) kapsamındaki sigortalılardan oluşuyor. 2024 yılına göre aktif sigortalı sayısında 517.098 artış meydana geldi. Pasif sigortalı sayısı ise 17.015.688 iken emekli aylığı alan kişi sayısı bu sayının yüzde 72'sine tekabül etmekte. 2024 yılına göre pasif sigortalı sayısı 338.071 kişi arttı. Türkiye'de 33.881.824 bağımlı bulunmakta ve hizmet akdiyle çalışan sigortalıların bağımlılarına oranı yüzde 49,2'sine karşılık geliyor.

Kaç çeşit teşvik veriliyor?

Sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine; kayıtlı istihdamın artırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, primlerin düzenli ödenmesi, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi amaçlarıyla çeşitli sigorta prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma olacağı sağlıyor. SGK 2026 yılında halen uygulaması devam eden toplam 15 farklı sigorta prim teşviki veriyor.

İşsizlikte son durum nedir?

27 Şubat 2026 tarihinde açıklanan işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı 2026 yılı Ocak ayında yüzde 8.1 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 31 milyon 953 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 47.9 oldu. İşgücü 34 milyon 772 bin kişi, işgücüne katılım oranı yüzde 52.1 seviyesinde. Mevsim etkilerinden arındırılmamış veriler dikkate alındığında; İşgücü 34 milyon 127 bin kişi, işgücüne katılım oranı ise yüzde 51.2 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 31 milyon 184 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 46.8 oldu. Bu gelişmeler neticesinde mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranı yüzde 8.6 oldu.

2025'te ne kadar teşvik verildi?

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primleri İşveren Hissesi 5 Puanlık İndirim 268.728.204.199

Asgari Ücret Desteği 62.347.286.848

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik: 27.023.583.749

Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Sigorta Primi Desteği: 26.131.295.868

4/1-(b) (Bağ-Kur) 5 Puan Teşviki: 11.033.882.678

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Sigorta Primi Desteği: 18.954.839.640

Genç Girişimci Teşviki: 12.000.133.018

Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Sigorta Primi Teşviki: 5.239.963.389

Çok Tehlikeli Sınıflarda Yer Alan İş Yerlerinin İşsizlik Sigortası İndirimi: 2.539.668.874

Yurt Dışına Götürülen/ Gönderilen Sigortalılara Yönelik 5 Puan İndirim: 510.110.695

Sosyal Yardım Alanların İstihdamına İlişkin Sigorta Primi Desteği: 569.913.011

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi: 21.791.363

Kültür Yatırımları ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki: 14.216.420

İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki: 486.793

Sosyal Hizmetlerden Faydalananların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik: 23.226.001

2025'TE 4/1-(A), 4/1-(B) VE 4/1-(C) KAPSAMINDA NE KADARLIK HİZMET SUNULDU?

SGK, 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamındaki sigortalılara ve hak sahiplerine 2025 yılında şu ödemeleri gerçekleştirdi:

19.477 kişiye 2.674.969.443 TL evlenme ödeneği,

282.070 kişiye 1.718.634.196 TL cenaze ödeneği,

398.532 kişiye 494.062.103 TL emzirme ödeneği,

579.648 kişiye iş kazası nedeniyle 4.965.097.130 TL geçici iş göremezlik ödeneği,

5.072.310 kişiye hastalık nedeniyle 30.552.430.931 TL geçici iş göremezlik ödeneği,

420.300 kişiye analık nedeniyle 12.940.887.041 geçici iş göremezlik ödeneği,

59.812 hak sahibine 1.834.713.661 TL ek ödeme (tütün ikramiyes)i,

19.322 hak sahibine 472.302.398 TL eğitim ve öğretim yardımı,

53.454 kişiye 885.261.938 TL ölüm yardımı.