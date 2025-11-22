2026’da ihracat 8 milyar doları geçecek

İklimlendirme sanayisi 2025 yılını 7.5 milyar dolar ihracat ile kapatacak. Sektör 2026 yılında ihracat hedefini 8.1 milyar dolar olarak açıkladı. Türk iklimlendirme sanayisi 2023'ü 7.2 milyar dolar ihracat ile kapatmıştı. Sektörün ihracatı tüm zamanların en yüksek büyüklüğüne ulaşırken ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 89 olarak gerçekleşmişti. Türk iklimlendirme sektörü son 4 yılda ise ihracatını yüzde 15, ithalatını da yüzde 28 oranında artırdı.

ABD VE AVUSTRALYA KİLİT PAZAR

2026 ihracat hedeflerine ulaşılmasında ABD ve Avustralya pazarlarının kilit rol oynayacağı belirtiliyor. Küresel iklimlendirme ihracatının yüzde 22.92'sini Çin tek başına yapıyor. Toplam ithalatın yüzde 16.05'ini ise ABD yapıyor. Sektörün küresel büyüklüğü ise 604 milyar dolara ulaşmış durumda. Türkiye küresel ihracattan yüzde 1.37 pay alıyor. Hedef, global ihracattan Türkiye'nin aldığı payı yüzde 1.5'e çıkarmak.



TİCARİ HEYETLERE BAŞLANACAK

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) sektörün yol haritasını açıkladı. 2011 yılında kurulan İSİB, bugüne kadar 80 fuar, 47 ticaret heyeti, 47 milli katılım ve 16 alım heyeti düzenledi. 2026'da da ABD'ye en az 2 tane ticaret heyet düzenlenecek. İlk etapta Texas bölgesinde ticari heyetlere başlanacak.