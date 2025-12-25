2026’da ilk defa bütçede faiz dışı fazla vereceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026'nın önemli birtakım reformların ve yapısal dönüşümlerin gerçekleştiği bir yıl olacağını belirterek, "Depremin etkilerinin büyük oranda artık giderildiği, enflasyonla mücadelemizin sonuçlarını çok daha hissettiğimiz bir yıl olacak" dedi. Azerbaycan'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Algılar artık olgulardan kopmuş vaziyette. Sosyal medyada bir hava oluşuyor ve bu da ekonomik politikalar üzerinde, özellikle beklentiler kanalıyla ciddi etkiler oluşturabiliyor. Sosyal bilimlerde 'kendini gerçekleştiren kehanet' dediğimiz bir kavram var. Herkes bir şeye inanırsa, o şey olmayacaksa bile olur. Dünyanın en sağlam bankacılık sistemine sahip olun, herkes yarın bankalar batacak diye inansın, herkes bankalara koşup parasını çekmeye çalışsın, gerçekten o bankacılık sistemi batar. Dolayısıyla bu beklentiler önemli. Enflasyonda da önemli" diye konuştu.

2027'DE TEK HANE

Son 2 aydır enflasyonun iyi gittiğini söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti: "Eylülde beklentilerimizin oldukça üzerinde geldi. Tarım ve biraz da özel eğitimden kaynaklanan bir etkiyle yükseldi ama daha sonra tekrar normal patikasına döndü. En son 31.1 oldu. Aralık ayının da iyi gittiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Dolayısıyla bu ay sonu ve yıl sonu itibarıyla 30'un biraz üzerinde bir enflasyonla bu yılı kapatmış olacağız diye tahmin ediyoruz. 3 Şubat'ta açıklanacak olan ocak ayı enflasyonunda 30'un altını göreceğimizi, artık 20'li bir rakamı göreceğimizi tahmin ediyoruz. 2026'nın sonunda yüzde 20'nin altında bir enflasyon hedefliyoruz. 2027'de ise enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara indirmeye kararlıyız."



TEMKİNLİ VE İHTİYATLI HAREKET EDİYORUZ

Gelecek yılın bütçesinde bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3.5 olacağını tahmin ettiklerini, deprem yükü çıkarıldığında yüzde 3'ün altına düştüğünü belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sene olduğu gibi gelecek sene de inşallah tahminimizden daha düşük gerçekleşir. Biraz da temkinli ve ihtiyatlı hareket ediyoruz. Muhtemelen gerçekleşme bunun bir miktar altında olacaktır. İlk defa gelecek yılın bütçesinde faiz dışı fazla vereceğiz. Son 2-3 senedir faiz dışı açık veriyorduk. Yani borçlarımızı ve faizi ödemek için de bir miktar borçlanmak zorunda kalıyorduk. Bu da malum, olumsuz bir sarmal oluşturuyor. İşte o sarmalı gelecek yıldan itibaren kırmaya başlıyoruz."