2027-2029 bütçe hazırlığı başladı! 3 yıllık planda dikkat çeken tasarruf adımı

2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan tebliğ ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlık çalışmalarına ilişkin temel politika ve öncelikler belirlenirken, kamu harcamalarında tasarruf ve verimlilik vurgusu öne çıktı.
MALİ DİSİPLİN VE FİYAT İSTİKRARI ÖNCELİKLİ
Tebliğde, Merkezi Yönetim Bütçesi'nin hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) yayımlandığı ve OVP'de ekonomi ile maliye politikalarının temel amaçlarının belirlendiği bildirildi.
2027-2029 döneminde, On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) hedefleri doğrultusunda makroekonomik ve finansal istikrarın güçlendirilmesi, mali disiplinin sürdürülmesi ve adil gelir dağılımına katkı sağlayacak şekilde fiyat istikrarının tesis edilmesinin temel amaç olduğu belirtildi.
Bunun yanı sıra verimlilik artışının desteklenmesi, AR-GE ve yenilikçilik kapasitesi ile beşeri sermayenin geliştirilmesi, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.
İş gücü piyasasının etkinliğinin artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kayıt dışılığın azaltılması yoluyla sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin güçlendirilmesinin de amaçlandığı kaydedildi.
VERİMSİZ HARCAMALAR TASFİYE EDİLECEK
Tebliğde maliye politikasının temel amaçları; mali disiplinin korunması ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, maliye politikaları ile para politikasının eş güdüm içinde uygulanarak makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi olarak sıralandı.
Ayrıca harcamalarda etkinliğin artırılması, vergilemede adalet ve etkinliğin güçlendirilmesi ile kayıt dışılıkla mücadele ve denetimlerde etkinliğin artırılması hedefleniyor.
Kamu idarelerinin, OVP'de belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket ederek kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanacakları vurgulandı.
Tebliğde, "Kaynak kullanımında etkinliğin artırılması amacıyla harcamaların sistematik olarak gözden geçirilmesi sürdürülecek, verimsiz harcama alanları tasfiye edilecektir." ifadelerine yer verildi.
Kamu harcamalarında etkinliği artıracak tasarruf tedbirlerine ilişkin denetim ve izleme faaliyetlerinin sürdürüleceği belirtildi.
KAMU TAŞITLARI İÇİN TASARRUF VURGUSU
Kamu yatırım programında rasyonelleştirme çalışmalarının sürdürüleceği ve ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlara öncelik verileceği bildirildi.
Kamu taşıtlarının kullanımının ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirileceği kaydedildi. İhtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiye edileceği belirtildi.
Zorunlu hallerle sınırlı yeni taşıt edinimlerinde ise ekonomikliğin gözetileceği, yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilmeye devam edileceği ifade edildi.
Tebliğde ayrıca, süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacağı vurgulandı.
KAMU İDARELERİNE 3 YILLIK BÜTÇE ÇERÇEVESİ
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, OVP, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nde yer alan makro politikalar, hedefler ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri esas alacak.
Kamu idareleri ayrıca ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışı doğrultusunda 2027, 2028 ve 2029 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacak.
Tebliğ ekinde, 2027-2029 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi'ne de yer verildi.