2027-2029 bütçe hazırlığı başladı! 3 yıllık planda dikkat çeken tasarruf adımı

VERİMSİZ HARCAMALAR TASFİYE EDİLECEK

Tebliğde maliye politikasının temel amaçları; mali disiplinin korunması ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, maliye politikaları ile para politikasının eş güdüm içinde uygulanarak makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi olarak sıralandı.

Ayrıca harcamalarda etkinliğin artırılması, vergilemede adalet ve etkinliğin güçlendirilmesi ile kayıt dışılıkla mücadele ve denetimlerde etkinliğin artırılması hedefleniyor.

Kamu idarelerinin, OVP'de belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket ederek kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanacakları vurgulandı.

Tebliğde, "Kaynak kullanımında etkinliğin artırılması amacıyla harcamaların sistematik olarak gözden geçirilmesi sürdürülecek, verimsiz harcama alanları tasfiye edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kamu harcamalarında etkinliği artıracak tasarruf tedbirlerine ilişkin denetim ve izleme faaliyetlerinin sürdürüleceği belirtildi.

KAMU TAŞITLARI İÇİN TASARRUF VURGUSU

Kamu yatırım programında rasyonelleştirme çalışmalarının sürdürüleceği ve ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlara öncelik verileceği bildirildi.

Kamu taşıtlarının kullanımının ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirileceği kaydedildi. İhtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiye edileceği belirtildi.

Zorunlu hallerle sınırlı yeni taşıt edinimlerinde ise ekonomikliğin gözetileceği, yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilmeye devam edileceği ifade edildi.

Tebliğde ayrıca, süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacağı vurgulandı.

KAMU İDARELERİNE 3 YILLIK BÜTÇE ÇERÇEVESİ

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, OVP, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nde yer alan makro politikalar, hedefler ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri esas alacak.

Kamu idareleri ayrıca ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışı doğrultusunda 2027, 2028 ve 2029 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacak.

Tebliğ ekinde, 2027-2029 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi'ne de yer verildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör