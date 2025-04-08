2030 e-ihracat hedefi 8 milyar dolar

Geçen yıl 1.5 milyar dolarla Türkiye'nin e-ihracatının yüzde 30'unu tek başına gerçekleştiren Trendyol, 2030'a kadar teknoloji, pazarlama ve lojistik yatırımlarıyla ihracat hacmini 8 milyar doların üzerine çıkarmayı ve 18 milyonu yurtdışında olmak üzere toplam 55 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı amaçlıyor. Doğu Avrupa operasyonlarının birinci yılı doldurması vesilesiyle Budapeşte'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, bu yılki ihracat hedeflerinin 2.5 milyar dolar olduğunu söyledi. Çetin, Trendyol'un 2025 yılı Doğu Avrupa bölgesi hedefinin ise aktif kullanıcı sayısında 4 milyon, sipariş sayısında da 12 milyona ulaşmak olduğunu kaydetti. Şu anda 400 bin satıcılarının 120 bininin ihracat yaptığına dikkat çeken Çetin, yurtdışı satıcı sayısını önümüzdeki dönemde 250 bine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Şirketin e-ihracattaki büyüme stratejisi için son 1 yılda teknoloji, lojistik ve pazarlama gibi alanlara 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptıklarının altını çizen Çetin, "Ticaret Bakanlığımız 2030'a kadar ülkemizin ihracatının yüzde 10'unu e-ihracat aracılığıyla yapma hedefini belirledi. Biz de bu hedefe büyük katkı yapacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

İGA'YA LOJİSTİK ÜSSÜ KURUYOR

Girdikleri her pazarda kurdukları altyapı için ciddi ölçekte teknoloji ve yazılım geliştirme ihtiyacı oluştuğunu ifade eden Çetin, "Biz bunu Türkiye'deki bulunan 2 binin üzerinde yazılım mühendisimizle gerçekleştiriyoruz. Türkiye'deki ilk yerli yapay zekâ dil modelini, oluşturduk" dedi. İstanbul Havalimanı İGA'da yeni bir operasyon merkezi yatırımına başladıklarını sözlerine ekleyen Çetin, "Yeni e-ihracat üssümüz olarak konumlandıracağımız İstanbul Havalimanı IGA operasyon merkezimizin inşaatını bu yıl tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.