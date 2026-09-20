2030’a kadar akıllı şehir planı hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" na ilişkin genelge Resmî Gazete'de yayımlandı. Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıllık akıllı şehir yol haritasını ortaya koyan planla belediyecilikten trafik yönetimine, atık toplama sistemlerinden afet yönetimine kadar birçok alanda dijital dönüşüm gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylem planının detaylarını sosyal medya hesabından infografikle paylaştı. Bakan Kurum mesajında, "5 yıllık Akıllı Şehir Eylem Planımız hazır. Belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçireceğimiz düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

297 UYGULAMA

Plan kapsamında 4 stratejik amaç, 8 hedef, 32 eylem ve 297 uygulama adımı belirlendi. Yapay zekâ, büyük veri, nesnelerin interneti ve dijital ikiz gibi teknolojilerin şehir yönetiminde daha etkin kullanılması hedeflenirken, kentsel dönüşüm, iklim değişikliği ve afet yönetiminde erken uyarı ve kriz yönetimi mekanizmaları geliştirilecek. Eylem planına göre 2026 sonuna kadar 81 ilin tamamında akıllı şehir stratejileri ve yol haritaları hazırlanacak. Belediyelerde akıllı şehir birimleri oluşturulacak ve mekânsal planlamada semantik planlama modeline geçilecek. 2027'de büyükşehirlerin ardından 187 ilçe belediyesi de sürece dahil edilecek. Böylece toplam 268 belediyede Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı gelişim planları hazırlanacak. 2028'e kadar en az 50 akıllı şehir uygulamasının sahada kullanılması hedefleniyor.

TEK ELDEN YÖNETİM

2029 yılına gelindiğinde tüm illerde Dijital Şehir Yönetim Merkezleri kurulacak. Bu merkezlerle trafik, çevre temizliği ve diğer kentsel hizmetlerin tek noktadan takip edilmesi sağlanacak. Merkezlerin koordinasyonunu Bakanlık bünyesindeki Ulusal Akıllı Şehir Merkezi yürütecek. Yeni sistemlerle gerçek zamanlı trafik yönetimi sayesinde yollarda geçirilen sürenin azaltılması, atık toplama araçlarının konteynerlerin doluluk oranlarına göre rota oluşturması ve akıllı sokak aydınlatmalarıyla enerji tüketiminin düşürülmesi hedefleniyor.

YÜZDE 80 YERLİLİK KURALI

Planın 2030 hedefleri arasında akıllı şehir teknolojilerinde en az yüzde 80 yerli üretim şartı da bulunuyor. Sektörde faaliyet gösteren 500 girişimci şirketin desteklenmesi ve akıllı şehir uygulamalarının hukuki altyapısını oluşturacak Akıllı Şehir Kanunu'nun yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Bakanlık ayrıca belediyelerin ihtiyaçlarına uygun teknoloji çözümlerini belirleyebilmesi amacıyla 50 uygulamaya ilişkin fizibilite raporu ile 15 bin sayfalık eğitim dokümanı havuzu oluşturdu. Erken uyarı ve kriz anı yönetim sistemleriyle afetlere hazırlığın güçlendirilmesi planlanıyor. TOKİ, kentsel dönüşüm ve yeni konut projelerini "Akıllı Bölgeler" yaklaşımıyla bütünleştirecek. Bu alanlarda yeşil enerji kullanımı artırılırken, su ve enerji kayıplarının sensörlerle tespit edilmesi sağlanacak. Şehirlerde birbirinden bağımsız ve birbiriyle iletişim kuramayan sistemlerin oluşturduğu kaynak israfının önüne geçilmesi için veri yönetişimi ve birlikte çalışabilirlik ilkeleri merkeze alındı. Şehirlerin ihtiyaç duyulmayan teknolojilerle "teknoloji çöplüğüne" dönüşmesinin önlenmesi, vatandaşın günlük hayatına katkı sağlayan uygulamaların tercih edilmesi amaçlanıyor.

DEZAVANTAJLI GRUPLARDA KAPSANACAK

AKILLI Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeli ile şehirlerin ihtiyaçları ayrı ayrı ölçülecek. Yaşlılar, engelliler ve dijital hizmetlere erişimde dezavantaj yaşayan grupların da akıllı şehir hizmetlerinden adil biçimde yararlanması sağlanacak.

İŞBİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

TÜRKİYE'NİN geliştirdiği akıllı şehir uygulamaları ve bilgi birikiminin başta Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere yakın coğrafyadaki ülkelerle paylaşılması ve bu alanda uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi de hedefleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör