2050’ye kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak! Bakan Yumaklı tatil beldesine dev yatırımı duyurdu

67 KİLOMETRELİK İSALE HATTI İNŞA EDİLECEK

Projenin teknik ayrıntılarını da paylaşan Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında 67 kilometre uzunluğunda çelik boru isale hattı, 1 adet terfi merkezi ve her biri bin metreküp kapasiteli 4 adet yeni su deposu inşa edilecek. İsale hattı inşaatının ilerleme durumuna göre 100 bin metreküp/gün kapasiteli arıtma tesisinin ihalesi de ayrıca gerçekleştirilecek."

"SU YÖNETİMİ BİR TERCİH DEĞİL, HAYATİ BİR ZORUNLULUKTUR"

Su kaynaklarının korunmasının stratejik önem taşıdığına işaret eden Yumaklı, sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından birinin su olduğunu vurguladı.

"Sürekli gelişen bir kalkınma için en önemli hayati kaynaklardan birisi hiç şüphesiz sudur. Yeterli miktarda ve iyi kalitede içme suyuna erişim hayati bir gerekliliktir." diyen Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal ve ekonomik gelişme ile birlikte yükselen hayat standartları, kişi başına düşen su ihtiyacını da artırmaktadır. Bu sebeple yeni su kaynaklarının geliştirilmesi ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulması bir tercih değil, zorunluluktur. Dünyada ve ülkemizde su kaynakları kısıtlı olsa da doğru ve etkin su yönetimi anlayışıyla su kıtlığının önüne geçmek mümkündür."

"81 İL İÇMESUYU EYLEM PLANI" İLE 2071'E KADAR PLANLAMA YAPILDI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün bugüne kadar gerçekleştirdiği yatırımlara da değinen Yumaklı, 1968 yılından bu yana hizmete alınan 436 içme suyu projesiyle yıllık 5,4 milyar metreküp su temin edildiğini söyledi.

Türkiye genelindeki planlamalara ilişkin de bilgi veren Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Mardin'den Edirne'ye, Trabzon'dan Afyonkarahisar'a kadar ülkemizin dört bir yanında içme suyu yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bakanlık olarak şehirlerimizde içme suyu sıkıntısı yaşanmaması adına hazırladığımız '81 İl İçmesuyu Eylem Planı' ile illerimizin 2040, 2055 ve hatta 2071 yıllarına kadar olan su ihtiyacını detaylıca planladık. Bu eylem planı sayesinde, yaşanan kurak dönemlerde dahi vatandaşlarımıza su sıkıntısını hissettirmeden süreci yönetiyoruz."

Açıklamasının sonunda Bakan Yumaklı, Kuşadası-Söke İçmesuyu İsale Hattı Projesi'nin bölgeye hayırlı olmasını temenni etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör