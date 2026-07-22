2050’ye kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak! Bakan Yumaklı tatil beldesine dev yatırımı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçeleri başta olmak üzere bölgenin gelecekteki içme suyu ihtiyacını karşılayacak Kuşadası-Söke İçmesuyu İsale Hattı Projesi'nde ihale sürecinin tamamlandığını ve sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Yaklaşık 2,7 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek proje kapsamında 300 binden fazla vatandaşa kesintisiz ve kaliteli içme suyu sağlanacak.
2,7 MİLYAR LİRALIK DEV SU YATIRIMI
Yazılı açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün ülke genelindeki içme suyu ve sulama yatırımlarını sürdürdüğünü belirtti.
İklim değişikliği ve küresel ısınmanın kuraklık riskini artırdığına dikkat çeken Yumaklı, bu nedenle su yatırımlarının zamanında hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.
Yumaklı, Aydın Kuşadası-Söke İçmesuyu İsale Hattı Projesi'nin ihale sürecinin tamamlandığını belirterek, "Sarıçay Barajı'ndan yıllık 20,75 milyon metreküp su aktarılacak olan Aydın Kuşadası Söke İçmesuyu İsale Hattı projesinin ihale sözleşme bedeli 2 milyar 715 milyon TL'dir. Proje bölgede 300 binden fazla vatandaşımıza hizmet verecek." dedi.
2050 YILINA KADAR SU İHTİYACI GARANTİ ALTINA ALINACAK
Projenin tamamlanmasıyla Söke, Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı'nın uzun yıllar içme suyu sıkıntısı yaşamayacağını belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
"Projeyle Söke, Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı yerleşim yerlerinin 2050 yılına kadar olan içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı garanti altına alınmıştır. Tesis tamamlandığında bölgede toplam 303 bin 160 kişiye kesintisiz ve kaliteli içme suyu ulaştırılacaktır."
Bakan Yumaklı, projenin ana su kaynağı olan Sarıçay Barajı'nda da çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, "Sarıçay Barajı gövde inşaatında yüzde 88 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldı." diye konuştu.
67 KİLOMETRELİK İSALE HATTI İNŞA EDİLECEK
Projenin teknik ayrıntılarını da paylaşan Yumaklı, şu bilgileri verdi:
"Proje kapsamında 67 kilometre uzunluğunda çelik boru isale hattı, 1 adet terfi merkezi ve her biri bin metreküp kapasiteli 4 adet yeni su deposu inşa edilecek. İsale hattı inşaatının ilerleme durumuna göre 100 bin metreküp/gün kapasiteli arıtma tesisinin ihalesi de ayrıca gerçekleştirilecek."
"SU YÖNETİMİ BİR TERCİH DEĞİL, HAYATİ BİR ZORUNLULUKTUR"
Su kaynaklarının korunmasının stratejik önem taşıdığına işaret eden Yumaklı, sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından birinin su olduğunu vurguladı.
"Sürekli gelişen bir kalkınma için en önemli hayati kaynaklardan birisi hiç şüphesiz sudur. Yeterli miktarda ve iyi kalitede içme suyuna erişim hayati bir gerekliliktir." diyen Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sosyal ve ekonomik gelişme ile birlikte yükselen hayat standartları, kişi başına düşen su ihtiyacını da artırmaktadır. Bu sebeple yeni su kaynaklarının geliştirilmesi ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulması bir tercih değil, zorunluluktur. Dünyada ve ülkemizde su kaynakları kısıtlı olsa da doğru ve etkin su yönetimi anlayışıyla su kıtlığının önüne geçmek mümkündür."
"81 İL İÇMESUYU EYLEM PLANI" İLE 2071'E KADAR PLANLAMA YAPILDI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün bugüne kadar gerçekleştirdiği yatırımlara da değinen Yumaklı, 1968 yılından bu yana hizmete alınan 436 içme suyu projesiyle yıllık 5,4 milyar metreküp su temin edildiğini söyledi.
Türkiye genelindeki planlamalara ilişkin de bilgi veren Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:
"Mardin'den Edirne'ye, Trabzon'dan Afyonkarahisar'a kadar ülkemizin dört bir yanında içme suyu yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bakanlık olarak şehirlerimizde içme suyu sıkıntısı yaşanmaması adına hazırladığımız '81 İl İçmesuyu Eylem Planı' ile illerimizin 2040, 2055 ve hatta 2071 yıllarına kadar olan su ihtiyacını detaylıca planladık. Bu eylem planı sayesinde, yaşanan kurak dönemlerde dahi vatandaşlarımıza su sıkıntısını hissettirmeden süreci yönetiyoruz."
Açıklamasının sonunda Bakan Yumaklı, Kuşadası-Söke İçmesuyu İsale Hattı Projesi'nin bölgeye hayırlı olmasını temenni etti.