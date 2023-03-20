21 yılda dünya ligine çıktık: Savunma sanayiinde yerli ve milli gurur

2002 yılında sadece yüzde 20'si yerli ve milli olan savunma sanayii, AK Parti iktidarında yüzde 80'lere ulaştı. Karada, havada ve denizde Türkiye'nin gururu olan projeler, hudut güvenliğinin de teminatı haline geldi. 2002'de savunma sanayii alanında 56 firma faaliyet gösterirken, 21 yılda bu sayı 2 bini aştı.