21 yılda dünya ligine çıktık: Savunma sanayiinde yerli ve milli gurur

2002 yılında sadece yüzde 20'si yerli ve milli olan savunma sanayii, AK Parti iktidarında yüzde 80'lere ulaştı. Karada, havada ve denizde Türkiye'nin gururu olan projeler, hudut güvenliğinin de teminatı haline geldi. 2002'de savunma sanayii alanında 56 firma faaliyet gösterirken, 21 yılda bu sayı 2 bini aştı.
AK Parti öncesi 62 olan proje sayısı ise son dönemde 750'yi geçti. Katlanarak büyümeye devam eden yerli ve milli savunma sanayiinin bütçe büyüklüğü ise 75 milyar doları buldu. İşte 21 yılda hafızalara kazınan 7 yerli ve milli şaheser...
Bir tabur tam teşekküllü askerin sevkiyatına da imkân sağlayan ve testleri başarıyla tamamlanan dev eser kısa süre önce Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmişti.
TOGG
Türkiye'nin 61 yıllık hayali olan yerli ve milli otomobil, AK Parti döneminde gerçeğe dönüştü. 29 Ekim'de görkemli bir törenle banttan inen elektrik otomobil Togg'un ön sipariş süreci 16 Mart'ta başladı.
953 bin liralık başlangıç fiyatı olan Togg'un menzili 314-523 kilometre arasında değişiyor.
BAYRAKTAR TB2
Karabağ ve Ukrayna'da tarih yazan BAYKAR ürünü yerli ve milli SİHA Bayraktar TB2, dosta güven düşmana korku veriyor.
BAYKAR, Bayraktar TB2 için bugüne kadar 28 ülke ile ihracat sözleşmesi imzaladı.
ORUÇ REİS GEMİSİ
Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi MTA Oruç Reis, Mavi Vatan'ın gururu olarak ön plana çıkıyor.
87 metre uzunluğa ve 23 metre genişliğe sahip olan araştırma gemisi, özellikle Akdeniz'deki faaliyetleriyle dikkat çekiyor.
MİLLİ MUHARİP UÇAK
Önceki gün piste inen ve 2030'lı yıllardan itibaren F-16'ların yerini alacak olan MMU, 14 metre kanat açıklığı ve 21 metre uzunluğa sahip.
Beşinci nesil çok rollü savaş uçağı olarak tanımlanan MMU'nun 2070'li yıllara kadar envanterde kalması planlanıyor.
KIZILELMA
BAYKAR'ın Türkiye'ye yeni armağanı olan insansız savaş uçağı Kızılelma, ilk uçuşunu 14 Aralık 2022'de yaparak dünya çapında ses getirdi.
5 saat havada kalış süresi, düşük görünürlük, otomatik iniş-kalkış ve yüksek manevra kabiliyeti gibi çarpıcı özelliklere sahip olan Kızılelma, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne büyük güç katacak.
TAYFUN FÜZESİ
Türkiye'nin yerli ve en uzun menzilli balistik füzesi Tayfun, ROKETSAN tarafından geliştirildi.
18 Ekim'de atış testi gerçekleştirilen balistik füze, 456 saniyede 561 kilometreye ulaşarak dünya çapında gündem olmuştu.