21 yılın en düşük işsizliği % 7.6

Küresel ekonomideki belirsizler Ukrayna ve İran'da devam eden savaşların etkisiyle artarken, dezenflasyon programından taviz vermeden, 23 çeyrektir kesintisiz büyüyen Türkiye, istihdamda rekora koşuyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre haziranda işsizlik, mayısa göre 0.5 puan azalarak yüzde 7.6'ya indi. Böylece işsizlik oranı, verilerin aylık olarak hesaplandığı Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

TEK HANE SERİSİ 38 AYA ULAŞTI

Aynı zamanda işsizlikte tek hane serisi 38 aya ulaştı. İşsiz sayısı 168 bin kişi azalarak 2 milyon 688 binle 2014 Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 binle 15 ayın zirvesine çıktı. İstihdam oranının yüzde 48.9 ile 8 ayın en yüksek seviyesine çıktığı haziran ayında, atıl işgücü oranı da yüzde 30.8'den 28.8'e düştü. Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı yüzde 12.8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti. Kadınlarda da bir önceki aya göre 0.6 puan, bir önceki yıla göre ise 1.7 puan azalarak yüzde 9.8 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2012 yılından itibaren en düşük seviyeye geriledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İşletmelerimizin üretim ve yatırım kapasitesini güçlendirirken, mevcut istihdamın korunmasına ve yeni istihdam oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek işgücü piyasasının etkinliğini artıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, "Politikalarımızı, yatırımlarımızı, istihdam ve nitelikli işgücünü artıracak uygulamalarımızı emeği ve insanı merkeze alarak hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör