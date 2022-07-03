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Haberler Ekonomi Haberleri 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL? Canlı altın fiyatları ile 3 Temmuz 2022 bugün 22 ayar bilezik fiyatları
Giriş Tarihi: 3.7.2022 14:24 Son Güncelleme: 3.7.2022 14:25

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL? Canlı altın fiyatları ile 3 Temmuz 2022 bugün 22 ayar bilezik fiyatları

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL? Canlı altın fiyatları ile 3 Temmuz 2022 bugün 22 ayar bilezik fiyatları

Altın fiyatları döviz kurunda yaşanan düşüşten etkilenerek geçtiğimiz hafta başında düşmeye başladı. Grafikte aşağı yönlü hareketini sürdüren altın çeyrek, 22 ayar bilezik gram miktarlarında araştırılmaya başladı. Tercihini bilezikten yana kullanan vatandaşlar “bugün 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL” sorularına yanıt arıyor. İşte, altın fiyatları güncel grafik ile 3 Temmuz 2022 22 ayar bilezik fiyatı

22 ayar bilezik fiyatı için grafikte araştırmalar başladı. Rekor seviyelerin ardından hızlı bir düşüş gerçekleştiren altın fiyatları canlı grafik ile takip ediliyor. Bugün toparlanmaya çalışan altında hareketlilik devam ediyor. "22 ayar bilezik ne kadar" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, 3 Temmuz 22 ayar bilezik kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? İşte cevaplar…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 3 TEMMUZ 2022

BDDK kararı sonrası döviz kurunda yaşanan düşüş altına da etki etti. Altın fiyatlarındaki düşüş yüzde 3'ün üstüne çıktı. Ani iniş çıkışların devam etmesi bekleniyor.

3 Temmuz 2022 altının gram fiyatı 976 TL'den satış işlemi görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise 1.615 lira satışla grafikte yer edindi.

Peki, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 891,42 TL

SATIŞ: 921,26 tl

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ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

ABD Merkez Bankası başkanı Jerome Powell kredi faiz artırımlarının devam edeceği bilgisini paylaşmıştı. FED faiz kararı açıklandığında yükselen ons altın diğer birimlerde de etkili oldu.

Ancak BDDK'nın kredi kararı ardından yaşanan dalgalanma altın üzerinde etkisini sürdürüyor. Altın fiyatları gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gibi miktarlarda hareketli seyretmeye devam edecek.

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22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL? Canlı altın fiyatları ile 3 Temmuz 2022 bugün 22 ayar bilezik fiyatları
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