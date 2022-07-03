22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL? Canlı altın fiyatları ile 3 Temmuz 2022 bugün 22 ayar bilezik fiyatları

22 ayar bilezik fiyatı için grafikte araştırmalar başladı. Rekor seviyelerin ardından hızlı bir düşüş gerçekleştiren altın fiyatları canlı grafik ile takip ediliyor. Bugün toparlanmaya çalışan altında hareketlilik devam ediyor. "22 ayar bilezik ne kadar" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, 3 Temmuz 22 ayar bilezik kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? İşte cevaplar…