220 milyonluk aracı 26 bin TL’ye devretti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından binlerce vatandaşın mağduriyetine ilişkin yürütülen fon soruşturması derinleşiyor. Soruşturma dosyasının en çarpıcı bölümünü tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın, adli süreç başlamadan hemen önce üzerindeki servet değerindeki araçları kaçırma girişimi oluşturdu.

2 GÜNDE 4 KİŞİYE DEVİR

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre Yarız güncel piyasa, kasko ve rayiç değerleri toplamı 200 ila 220 milyon TL arasında değişen 5 adet süper lüks otomobili 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde 4 kişinin üzerine devretti. Yapılan incelemelerde, garajdaki bu milyonluk servet için Muhammed Yarız'ın hesabına "Taşıt Satış Bedeli" açıklamasıyla komik rakamların transfer edildiği belirlendi. Piyasa değeri 46-50 milyon TL olan 2023 McLaren 750S Coupe ile 55-65 milyon TL değerindeki 2023 Rolls- Royce Cullinan için Hasan Kaytan tarafından toplam 12 bin 012 TL, 10-11.5 milyon TL değerindeki 2023 Audi Q8 için Hasan Dörtkardeş tarafından 4 bin 756 TL, 31-35 milyon TL değerindeki 2025 Mercedes-Benz S 580 Maybach için Bolkan Bekçi tarafından 4 bin 756 TL ve 53-58 milyon TL değerindeki 2025 Bentley Continental GT Speed için İbrahim Halil Rat tarafından 4 bin 756 TL gönderildiği tespit edildi. Toplam piyasa değeri 220 milyon lirayı bulan 5 lüks otomobilin devri karşılığında hesaba yansıyan toplam tutarın sadece 26 bin 280 TL olması, mal varlığını kaçırma çabasını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devir işlemlerinin muvazaalı (sahte) olduğunu değerlendiren savcılığın talimatıyla hemen harekete geçti. Piyasa değeri 185-208 milyon TL aralığında olan McLaren, Rolls-Royce, Mercedes Maybach ve Bentley marka 4 lüks araç yakalanarak muhafaza altına alındı. Hasan Dörtkardeş adına tescil edilen Audi Q8'in yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürdürülüyor.

DEV SERVET DONDURULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MASAK ile yürütülen mali incelemelerde yapılan 3 kritik müdahaleyle soruşturma kapsamında dondurulan ve el konulan toplam para 750 milyon liraya çıktı. Soruşturmada adliyeye sevk edilen ve aralarında finans, holding, ilaç, kuyumculuk ve danışmanlık sektöründen isimlerin bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 26'ya yükseldi.





2 ÖZEL JET İLE 1 LÜKS YATA EL KONULDU

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, tutuklu sanıklar Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jete ve Pusula patronu Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen "LORETA" isimli lüks yata el konuldu. El konulan 2 özel jet ile yatın toplam yaklaşık piyasa değerinin 1 milyar 8 milyon TL tutarında olduğu değerlendirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında bugün gerçekleştirilen işlemlerde, toplam değeri yaklaşık 2.8 milyar TL'ye ulaşan 2 özel jet, 1 lüks yat ve 220 milyona yakın değeri olan 5 lüks araç ile nakit varlıklar hakkında el koyma ve dondurma tedbirleri uygulandı. Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ile TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi iki özel jete, Pusula patronu Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen "LORETA" isimli 2026 model Benetti Oasis 34M lüks yata el konuldu. İki jet ile lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 728 milyon TL ile 1 milyar 837 milyon TL arasında olduğu değerlendiriliyor. MASAK ile yürütülen mali incelemelerde fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin TL donduruldu. Bunun yanı sıra tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon TL ile bankadaki TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL'ye el koyma tedbiri uygulandı. Böylece nakit varlıklara ilişkin tedbirlerin toplamı yaklaşık 750 milyon TL'ye ulaştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör